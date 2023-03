Największa portugalska firma energetyczna niemal dwukrotnie zwiększy "zielone" moce

Największa portugalska firma energetyczna EDP zapowiada 25 miliardów euro inwestycji w energię odnawialną, w ciągu najbliższych 3 lat. Ma to niemal podwoić wolumen energii odnawialnej w miksie EDP.

Firma prognozuje, że do 2026 roku będzie mieć dzięki tej strategii 33 GW mocy zainstalowanej w OZE. Z 25 miliardów euro 21 mld ma zostać zainwestowane w moce wiatrowe i słoneczne, a 4 miliardy w rozbudowę sieci.

Zwiększy to poziom rocznych inwestycji do 6,2 miliarda euro, a więc o ponad 30 proc. więcej niż EDP zakładało w swojej wcześniejszej strategii do 2025 roku.

- Nasz sektor zmienia się bardzo dynamicznie i istnieje potrzeba, aby napędzić transformację energetyczną, aby uzyskać większą niezależność energetyczną przy niskich cenach energii dla wszystkich, co będzie wymagać ogromnych inwestycji – powiedział mediom prezes EDP Miguel Stiwell de Andrade.

Ponad 90 proc. inwestycji EDP będzie obejmować energetykę słoneczną i lądową energetykę wiatrową, a reszta pójdzie na rozwój morskiej energetyki wiatrowej, baterii i wodoru. Do grudnia 2022 roku EDP miało 18 GW mocy zainstalowanej w OZE.

Inwestycje portugalskiej firmy mają pojawić się w różnych lokalizacjach. 5,6 GW EDP zainstaluje w Europie, 7,4 GW w Ameryce Północnej, 2,2 GW w Ameryce Południowej i 1,2 GW w rejonie Azji i Pacyfiku.