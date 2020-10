Największa w Chinach elektrownia fotowoltaiczna rozpoczęła działalność

Największa w Chinach, a druga pod względem wielkości na świecie elektrownia fotowoltaiczna rozpoczęła działalność - informuje serwis CNet. Jej wydajność plasuje się na poziomie 2,2 gigawatów (GW). Elektrownia mieści się w północno-zachodniej prowincji Qinghai.

Otwarcie elektrowni zbiega się w czasie z deklaracją prezydenta ChRL Xi Jinpinga, który w ubiegłym tygodniu zadeklarował, iż Chiny staną się wolne od węgla do 2060 roku.

Elektrownia fotowoltaiczna, która ruszyła w Qinghai, pozostaje nieco w tyle pod względem wydajności w generowaniu mocy za indyjskim parkiem solarnym Bhadla, zdolnym do generowania 2,245 GW. Do tej pory największą działającą w Chinach elektrownią fotowoltaiczną pozostawał park solarny na pustyni Tengger, który mógł generować 1,54 GW. Dla porównania największa elektrownia fotowoltaiczna w USA pozwala na generowanie jedynie 579 MW (0,579 GW).

Nowa chińska elektrownia wyposażona jest w infrastrukturę pozwalającą na magazynowanie wygenerowanej energii o pojemności 202,86 MWh. Budowa całego projektu została sfinalizowana we wrześniu i trwała zaledwie cztery miesiące. Inwestycję zrealizowano we współpracy chińskiej firmy Sungrow i należącego do państwa przedsiębiorstwa energetycznego Huanghe Hydropower Development.

Budowa siłowni to część realizacji planu Komunistycznej Partii Chin, która chce przy pomocy infrastruktury obsługującej generowanie energii odnawialnej na zachodzie zasilać gęsto zaludniony wschód kraju.