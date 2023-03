Największy bateryjny magazyn energii w Polsce wchodzi do rynku mocy

Energa Wytwarzanie przygotowuje się do odłączenia swojego bateryjnego magazynu energii od farmy wiatrowej Bystra. Zamiast tego, obiekt zostanie podłączony bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej 110 kV i będzie uczestniczył w bilansowaniu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Zrealizowany w ramach współpracy podmiotów z Polski i Japonii bateryjny magazyn energii o mocy 6 MW i pojemności 27,3 MWh to obecnie największy obiekt tego typu w Polsce.

Podłączenie magazynu do sieci 110 kV umożliwi spółce Energa Wytwarzanie realizację postanowień kontraktu mocowego, który został zawarty w ramach ubiegłorocznej aukcji głównej rynku mocy (7-letni kontrakt mocowy na 3,79 MW).

Magazyn energii przy farmie wiatrowej Bystra wykorzystuje baterie litowo-jonowe o dużej mocy wyjściowej, połączone z bateriami kwasowo-ołowiowymi o dużej pojemności.

Energa Wytwarzanie przygotowuje się do odłączenia swojego bateryjnego magazynu energii o mocy 6 MW i pojemności 27,3 MWh od farmy wiatrowej Bystra.

Zamiast tego, obiekt zostanie podłączony bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej 110 kV. Dzięki temu będzie mógł uczestniczyć w bilansowaniu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), a nie tylko lokalnego źródła w postaci farmy wiatrowej Bystra.

Największy magazyn energii na polskim rynku energetycznym

Zrealizowany w ramach współpracy podmiotów z Polski i Japonii bateryjny magazyn energii to obecnie największy obiekt tego typu w Polsce. Magazyn zlokalizowany został w bezpośrednim sąsiedztwie farmy wiatrowej Bystra pod Gdańskiem.

Energa Wytwarzanie była bezpośrednio odpowiedzialna za proces inwestycyjny, a obecnie prowadzi eksploatację magazynu. Podłączenie obiektu do sieci 110 kV umożliwi spółce realizację postanowień kontraktu mocowego, który został zawarty w ramach ubiegłorocznej aukcji głównej rynku mocy (7-letni kontrakt mocowy na 3,79 MW).

Prace nad przyłączeniem magazynu do sieci 110 kV rozpoczęły się w lutym 2023 r., a ich zakończenie planowane jest do końca pierwszego kwartału 2025 r. Magazyn zostanie przyłączony do sieci dystrybucyjnej 110 kV za pośrednictwem GPO (Główny Punkt Odbioru) Bystra

Rola magazynów energii w systemie energetycznym będzie rosła

Z uwagi na spodziewany dalszy wzrost udziału energii produkowanej z OZE, w szczególności ze źródeł trudno prognozowalnych (farmy wiatrowe i fotowoltaiczne) w krajowym miksie elektroenergetycznym istotne znaczenie, oprócz niskoemisyjnych aktywów konwencjonalnych, które będą mogły bilansować zmienną produkcję z OZE, będą miały także magazyny energii.

Jednym z możliwych trybów pracy magazynów może być tzw. praca systemowa, czyli pobieranie energii z sieci elektroenergetycznej w czasie, gdy występują duże nadwyżki produkcji w źródłach odnawialnych, oraz oddawanie jej do sieci elektroenergetycznej w okresach zwiększonego zapotrzebowania na nią, gdy jednocześnie produkcja z OZE spada.

Magazyny energii pozwalają na zwiększenie bezpieczeństwa KSE i umożliwiają bardziej elastyczne zarządzania siecią. Mogą też istotnie zminimalizować okresowe wymuszanie przez Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) redukcji mocy w źródłach odnawialnych w czasie, gdy mają miejsce nadwyżki produkcji energii elektrycznej z OZE.

Przy technologii elektrochemicznych magazynów energii operacje prowadzone przez OSP mogą być realizowane jedynie w trybie godzinowym (pojedynczych godzin), co jest powiązane z pojemnością tychże magazynów.

To też działania istotne z punktu widzenia zaktualizowanej strategii rozwojowej grupy Orlen do końca 2030 roku. Założony w niej rozwój mocy OZE do poziomu 9 GW wymagał będzie zarówno modernizacji i rozbudowy sieci oraz bilansujących, niskoemisyjnych aktywów konwencjonalnych, jak też właśnie magazynów energii, zarówno w technologii elektrochemicznej (bateryjne magazyny energii), jak też mechanicznej (elektrowni szczytowo-pompowych), a docelowo także innych technologiach (np. chemicznych).

Magazyn energii oparty o baterie litowo-jonowe

Bateryjny magazyn energii przy farmie wiatrowej Bystra wykorzystuje baterie litowo-jonowe o dużej mocy wyjściowej, połączone z bateriami kwasowo-ołowiowymi o dużej pojemności. Zastosowanie tych dwóch technologii umożliwia osiągnięcie wysokiej efektywności w funkcji minimalizacji kosztów.

Na magazyn składają się też system sterowania BESS-DCS umożliwiający sterowanie dwoma rodzajami baterii oraz system przekształcania energii elektrycznej PCS (Power Conversion System) o mocy 6 MW.

Magazyn współpracuje też z nowoczesnym systemem ochrony sieci (Special Protection Scheme - SPS), zrealizowanym i testowanym w ramach współpracy Energa Wytwarzanie strony japońskiej i Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE). PSE to jedna z pierwszych firm w Europie, które wsparła swoją infrastrukturę tego typu rozwiązaniem.

System SPS w połączeniu z bateryjnym magazynem energii może znacząco wspomóc zarządzanie KSE w warunkach wzmożonej pracy farm wiatrowych i zwiększonej produkcji energii z tego typu źródeł odnawialnych.

Budowa i testy funkcjonalności BME prowadzone były przede wszystkim przez polskich inżynierów i techników we współpracy z partnerami z Japonii. Pozwoliło to pracownikom i kooperantom Energa Wytwarzanie na pozyskanie całościowej wiedzy i wyjątkowego doświadczenia w zakresie budowy i eksploatacji nowoczesnych bateryjnych magazynów energii.

Energa z grupy Orlen jest jednym ze znaczących graczy w obszarze odnawialnych źródeł energii. Ok. 39 proc. mocy zainstalowanej we wszystkich jej aktywach pochodzi właśnie z OZE.

Grupa Energa rozwija też kolejne aktywa w tym obszarze - jeszcze w pierwszym półroczu 2023 roku z pracę z pełną mocą rozpoczną farmy fotowoltaiczne Wielbark (62 MW) oraz Gryf (ok.25 MW), a w planach jest m.in. budowa farmy Mitra (65 MW).