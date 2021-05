Największy producent ropy ma ten sam problem co Polska

- W bardzo podobnym stopniu - a może i większym - od węglowodorów niż Polska uzależniona jest Arabia Saudyjska. Zatem w podobnym zakresie ta transformacja będzie obejmowała zmiany gospodarcze – uważa Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych.

„Saudi Vision 2030” - plan inwestycyjny, który ma uniezależnić Arabię Saudyjską od ropy naftowej - zakłada imponujące projekty. Do priorytetowych sektorów, do których popłynie szeroki strumień pieniędzy, należą motoryzacja, petrochemia, obróbka minerałów i metali, energetyka - w tym OZE, a także farmacja i biotechnologia.



Do wyobraźni najmocniej przemawiają projekty, które stały się wizytówką planu księcia bin Salmana, takie jak budowa - kosztem 500 mld dol. - supernowoczesnego megamiasta Neom, w którym padać ma sztuczny deszcz, ludzi powinny obsługiwać roboty, a w szkołach - uczyć nauczyciele-hologramy.



Projekt od początku wywoływał spore emocje, bo cel pozostaje niesłychanie ambitny, a czas jego realizacji został śmiało nakreślony.



Przypomnijmy, że obecnie sektor paliw odpowiada za prawie połowę PKB Arabii Saudyjskiej, zapewniając prawie 90 proc. przychodów budżetowych i tyle samo zysków eksportowych kraju. Zmiana tych proporcji wymaga przestawienia gospodarki na zupełnie nowe tory. Bez gigantycznych, wartych setki miliardów dolarów inwestycji, nie może się to udać.



- Poszukiwane są nowe ścieżki rozwoju, oparte na nowych technologiach. Jest to plan niezwykle ambitny, niezwykle futurystyczny, ale myślę, że jeśli nawet nie uda się go zrealizować w 100 proc., to na pewno w tym kierunku świat będzie się rozwijał – przyznaje Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych.



Świat odchodzi od węglowodorów. Różne jest tylko tempo tego procesu.

Rynek niezdobyty, a Polacy - nieznani

EXPO rok później

Rosyjski krąg

Program „Saudi Vision 2030” zakłada wręcz przejście większej części sektora elektroenergetycznego na źródła odnawialne.I tu polskie MSZ widzi szansę dla naszych firm, a na pewno - ekspertów w nich pracujących:- Bardzo często nasi inżynierowie już w tym momencie dostają oferty pracy, bardzo dobrze płatne. To zainteresowanie nie dotyczy oczywiście tylko Polski. Umiejętności, wiedza i doświadczenie w tych technologiach będą tam potrzebne w momencie, kiedy transformacja będzie tam przyspieszała. To kwestia kilku najbliższych lat. To się zacznie dziać.Problemem jednak jest to, że polskie firmy są dla Saudyjczyków zagadką. Od dawna w walce o kontrakty wygrywają w tym kraju (i to nie tylko z nami) Niemcy, Francuzi czy Włosi.- Tam, gdzie trzeba, współpracujmy z partnerami innymi, większymi, bardziej zamożnymi, czasem nawet z większym doświadczeniem. Ale też niezależnie od tego działajmy samodzielnie. Są takie sektory, w których my – także przez to, że nieco później zaczęliśmy ich rozwój – od razu zaczęliśmy inwestować w technologie nowsze – dodaje wiceminister, mówiąc przede wszystkim o polskiej bankowości czy przemyśle bateryjnym.Paweł Jabłoński zwraca jednak uwagę na konieczność prowadzenia w inny sposób biznesu w Arabii Saudyjskiej czy w krajach Zatoki Perskiej w ogóle – tam interesy robi się w innym tempie i przy szerokim wsparciu wielu środowisk.- Zachęcamy naszych przedsiębiorców, by zgłaszać się na stosunkowo wczesnym etapie. Czasem pewne problemy, które wynikają na różnych dalszych etapach współpracy, mogłyby się nie pojawić, gdyby było to wsparcie dyplomatyczne. Dlatego mocno zachęcam do zgłaszania się – każdy, kto się zgłosi, taką pomoc otrzyma - deklaruje wiceminister.Ze względu na pandemię Wystawa Światowa EXPO 2020 w Dubaju została przełożona o rok - rozpocznie się dopiero w październiku tego roku.7 grudnia zaplanowano tam Dzień Polski - przypada w 30. rocznicę otwarcia ambasady Polski w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.- Wydarzenie to, przesunięte na końcówkę roku, może być bardzo popularne dlatego, że po okresie dość dużej przerwy i braku tego rodzaju wydarzeń zainteresowanie może być znacznie wzrosnąć. Możemy mieć nawet powrót bardziej intensywny, niż mogłoby się wydawać jeszcze rok temu... – przekonuje Paweł Jabłoński.Wiceministra w „Rządowej ławie” pytamy również o nabór do rządowego programu „Go to brand”.Firmy, które zgłosiły się do niego, będą mogły przeznaczyć dofinansowanie na udział w targach czy misjach gospodarczych związanych z EXPO w Dubaju lub sfinansować koszty usług doradczych w kwestii wejścia na rynek krajów Zatoki Perskiej (Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie).- Program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Zgłosiło się do tego konkursu łącznie ponad 430 firm. Każda z firm może otrzymać 450 tysięcy złotych na promocję swojej marki podczas EXPO. Wyniki ogłosimy czerwcu. Widać, że jest duża potrzeba, by polskich przedsiębiorców tam promować – mówi.Analitycy krajów Zatoki Perskiej od kilku miesięcy podkreślają w publikacjach przede wszystkim jedno: Rosja jest coraz bardziej aktywna w tamtym rejonie.W połowie marca Siergiej Ławrow, rosyjski minister spraw zagranicznych, odwiedził Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar i Arabię Saudyjską. Spotkał się też ministrami z Kataru i Turcji.Ta aktywność to efekt wzrostu zaniepokojenia zmianą nowego prezydenta USA Joe Bidena, który jest bardziej skłonny do ustępstw wobec Iranu niż jego poprzednik – Donald Trump.To tylko jeden z pretekstów, który Rosja próbuje obecnie wykorzystać choćby w wyścigu o wielkie kontrakty przy transformowaniu gospodarki Arabii Saudyjskiej.- Odpowiedzią na to jest przede wszystkim wzrost siły ekonomicznej Polski, wzrost jej siły razem z naszymi sojusznikami z Unii Europejskiej. Trzeba wspólnie pracować, żebyśmy byli tam coraz bardziej obecni i wygrywali tę konkurencję – podkreśla Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych.