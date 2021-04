Największy przełom od czasu rewolucji przemysłowej. Wiele firm na tym zarabia

Elektryfikacja to jedna z największych zmian od czasu rewolucji przemysłowej - mówi Marcin Gardas, dyrektor operacyjny grupy Grodno, która zamierza skorzystać na tym przełomie.

Więcej energii odnawialnej





- Pandemia przyspiesza transformację przedsiębiorstw, w tym ich cyfryzację. To odczuwamy także w grupie Grodno, to wpływa na nasze zdolności konkurencyjne, efektywność działania, powstają nowe kanały dystrybucji, nowe formy komunikacji i nowe usługi - dodaje Marcin Garda.





Przychody grupy Grodno w roku obrotowym 2020 wyniosły 712,5 mln zł, co oznacza wzrost o 14 proc. w stosunku do roku 2019.W planach grupy Grodno nadal jest intensywny rozwój w segmencie OZE, w tym fotowoltaiki. Do 2024 r. OZE mają odpowiadać za 35 proc. przychodów grupy.Ważnym segmentem dla Grodna są także pompy ciepła. W ocenie grupy rynek pomp ciepła jest w początkowej fazie rozwoju. W perspektywie kolejnych lat pompy ciepła będą głównym urządzeniem grzewczym w budynkach. Na rok 2020 r. grupa Grodno planuje sprzedaż minimum 2000 sztuk pomp ciepła, plany na 2024 r. zakładają sprzedaż 5000 sztuk pomp ciepła.- Nadchodzi rewolucja w grzejnictwie. Ogrzewanie generuje blisko 2/3 kosztów utrzymania budynku. W perspektywie 5-10 lat pompy ciepła mają szansę zastąpić znaczną część rynku kotłów na paliwa stałe w obszarze budynków jednorodzinnych. Widzimy wzrost świadomości Polaków w zakresie ochrony środowiska i energooszczędności. Widoczna jest tendencja do budowania oszczędnych domów jednorodzinnych o pow. ogrzewanej do 130 m2 – dla takich domów koszt budowy pompy ciepła niższy niż kotła gazowego - przekonuje Marcin Gardas.Przypomina, że od początku 2021 r. obowiązują bardziej restrykcyjne przepisy w zakresie wymagań co do warunków technicznych dotyczących energooszczędności nowych budynków – co sprzyja instalowaniu pomp ciepła.