Największy w Polsce magazyn energii w fazie testów

Największy w Polsce magazyn energii, położony na terenie farmy wiatrowej Bystra w woj. pomorskim, wszedł w fazę demonstracyjną. Magazyn powstaje dzięki współpracy firm polskich i japońskich.

Baterie i sterowanie

Dlatego, w marcu 2017 r., organizacja NEDO podpisała memorandum o współpracy z ówczesnym Ministerstwem Energii w sprawie „demonstracyjnego projektu zastosowania systemu automatyki zabezpieczeniowej w Polsce”, mającego na celu umożliwienie rozwoju energii odnawialnej w Polsce.Trzej wykonawcy wytypowani przez NEDO do wdrożenia projektu, Hitachi, Showa Denko Materials i SMBC, przeprowadzili badania terenowe oraz zaprojektowali, wyprodukowali, dostarczyli i zainstalowali urządzenia oraz rozpoczęli ich testy we współpracy z PSE i Energa Operator oraz Energa OZE.W efekcie wspólnych prac, 1 października 2019 r. został wdrożony system automatyki zabezpieczeniowej sieci elektroenergetycznej SPS (Special Protection Scheme).W kolejnym etapie NEDO, wspomniani wyżej wykonawcy i firmy współpracujące, przeprowadzili instalację hybrydowego magazynu energii elektrycznej (BESS) na farmie wiatrowej Bystra w północnej Polsce, który 25 września br. wszedł w fazę demonstracyjną.Na hybrydowy system BESS uruchomiony w ramach tego projektu demonstracyjnego składają się: baterie litowo-jonowe o wysokiej mocy wyjściowej (1 MW-0,47 MWh) oraz baterie kwasowo-ołowiowe o dużej pojemności (5 MW-26,9 MWh) wyprodukowane przez Showa Denko Materials.W skład projektu wchodzi również system BESS-DCS (system sterowania) wyprodukowany przez Hitachi, który umożliwia hybrydowe sterowanie tymi dwoma rodzajami baterii a także system przekształcania energii elektrycznej PCS (Power Conversion System) o mocy 6 MW, dostarczony przez Hitachi ABB Power Grids.Hybrydowy system BESS poprzez wdrożony wcześniej system SPS będzie mógł być wykorzystywany jako rezerwowe źródło mocy do równoważenia zapotrzebowania na energię elektryczną, podczas normalnej pracy systemu, a także do lokalnego wygładzania krótkotrwałych wahań mocy czynnej generowanej przez farmę wiatrową Bystra.System ten będzie również wykorzystywany do eliminacji przeciążeń sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej wysokiego napięcia powodowanych przez zakłócenia i awarie. Umożliwi to efektywne wykorzystywanie energii wiatrowej. W ramach projektu demonstracyjnego, NEDO wraz z partnerami będą badać skuteczność różnych funkcji systemu, aby przyczynić się do zwiększenia udziału energii wiatrowej i innych źródeł energii odnawialnej w Polsce.Jednocześnie Hitachi, Showa Denko Materials i SMBC będą współpracować przy rozwijaniu modeli biznesowych umożliwiających wdrożenie takich systemów na większą skalę oraz analizować możliwości ich finansowania.