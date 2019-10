Nakład na program Mój prąd niewspółmierny do skutków?

Nakład na ten program (Mój prąd - red.) jest niewspółmierny do jego skutków, bo jestem przekonany, że większość adresatów tego programu i tak zrealizowałaby swoje inwestycje w fotowoltaikę bez dopłaty na poziomie 5 tys. złotych. Oczywiście prosumenci ją biorą, bo im się należy, więc czemu nie? Natomiast tak naprawdę zapowiedź programu Mój prąd przesunęła decyzje inwestycyjne wielu prosumentów na później - komentuje Arnold Rabiega, prezes zarządu Krajowego Instytutu Energetyki Rozproszonej (KIER)

- Spotykam się z bardzo dużym zainteresowaniem własnymi źródłami energii ze strony biznesu. Natomiast gdyby te źródła miałyby jakkolwiek odpowiadać skali działania dużego biznesu, to muszą to być instalacje znacznie przekraczające moc 50 kW, a tym samym wymagające wszelkich procedur, które dedykowane są instalacjom większej skali budowanym na gruncie. Myślę, że uproszczenie procedur administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym to jest coś, co mocno zdynamizowałoby ten rynek - ocenia Arnold Rabiega.Mikroinstalacji, ale tylko fotowoltaicznych i instalowanych przez osoby fizyczne dotyczy jeszcze stosunkowo krótko trwający rządowy program Mój Prąd o budżecie 1 mld zł. W jego ramach można uzyskać w formie dotacji dofinansowanie instalacji PV o mocy 2-10 kW, nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.- Na pewno jest bardzo duże zainteresowanie tym programem wśród potencjalnych prosumentów. Natomiast czy ten program pozytywnie przekłada się na rozwój sektora mikroinstalacji ? Tego bym nie powiedział. Inwestycja we własne źródło fotowoltaiczne w gospodarstwie domowym jest na tyle rentowna, że nie potrzebuje dodatkowych dopłat, więc miliard złotych został zainwestowany w sposób, który nie gwarantuje jakiegoś wielkiego skutku - ocenia Arnold Rabiega.- Nakład na ten program jest niewspółmierny do jego skutków, bo jestem przekonany, że większość adresatów tego programu i tak zrealizowałaby swoje inwestycje w fotowoltaike bez dopłaty na poziomie 5 tys. złotych Oczywiście prosumenci ją biorą, bo im się należy, więc czemu nie? Natomiast tak naprawdę zapowiedź programu Mój prąd przesunęła decyzje inwestycyjne wielu prosumentów na później po to, żeby się załapać na decyzje pozytywną (w sprawie dotacji - red.), co spowodowało na pewien czas spowolnienie w segmencie mikroinstalacji - komentuje Arnold Rabiega, którego zdaniem mikroinstalacje PV rozwijają się już bardzo dobrze na finansowaniu komercyjnym.Po blisko dwóch miesiącach funkcjonowania programu Mój Prąd przygotowanego przez Ministerstwo Energii minister energii Krzysztof Tchórzewski pozytywnie ocenił i zaakceptował 3 747 wniosków o dofinansowanie w jego ramach (stan na dzień 28.10.2019 r.). Łączna wartość dofinansowania dla tych wniosków to niemal 18,5 mln zł, a całkowita moc zainstalowana wspartych mikroinstalacji fotowoltaicznych to 21 009,65 kW.