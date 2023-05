Namibia chce produkować zielony wodór z fal morskich

Namibijska firma Kaoko Green Energy Solution podpisała wstępne porozumienie z fińską firmą AW-Energy, którego celem jest współpraca w produkcji wodoru z energii odnawialnej, w tym z tej pochodzącej z fal morskich.

Namibia ma doskonałe warunki do produkcji energii z fal morskich ze względu na dostęp do oceanu w miejscu, gdzie fale są często wysokie. Firma Kaoko planuje to wykorzystać i rozmieścić na oceanie technologię WaveRoller, która odsala wodę i produkuje zielony wodór z energii fal.

W pierwszej fazie projektu realizowanego wespół z fińską firmą AW-Energy powstanie szczegółowy projekt i plan rozmieszczenia farmy produkcji energii z fal WaveRoller na wybrzeżu Swakopmund w Namibii.

W fazie drugiej wydajność farm falowych w kilku lokalizacjach w Namibii zostanie poddana ocenie.

W trzeciej i ostatniej fazie ma dojść do rozbudowy elektrowni falowych, aby podłączyć produkowaną energię do sieci i używać jej do odsalania wody morskiej i produkcji zielonego wodoru.

Kaoko Green Energy Solution to prywatna, namibijska firma energetyczna, która wykorzystuje energię słoneczną, wiatrową i energię fal, aby zredukować cenę produkcji zielonego wodoru.

Flagowym projektem firmy jest Purros Hydrogen Hub (PHH) w regionie Kunene w Namibii,

który ma powstać na 970 hektarach i w pierwszym etapie studium wykonalności obejmie trzy obszary prac: produkcję amoniaku jako nośnika zielonego wodoru (produkcja 35 000 kg amoniaku rocznie), syntetycznego oleju napędowego (500 baryłek rocznie) oraz ocenę hycookera wodorowego (urządzenia do gotowania dla społeczności wiejskich opartego o zielony wodór jako paliwa).

Namibia chce w nadchodzącej dekadzie stać się wodorową potęgą, zajmując pozycję lidera na rynkach wschodzących, jeśli chodzi o jego produkcję, stając się międzynarodowym eksporterem paliwa.

Zielony wodór w założeniu będzie ważnym źródłem inwestycji zagranicznych, ale także wesprze bezpieczeństwo energetyczne kraju i jego transformację. Rząd planuje wykorzystać go do dekarbonizacji własnej gospodarki.