Namibia pozyskała fundusze na zielony wodór i rozwój fotowoltaiki

Podczas szczytu klimatycznego COP27 Namibia poinformowała o pozyskaniu 540 milionów euro preferencyjnych kredytów na finansowanie budowy elektrowni słonecznych i przygotowanie do produkcji wodoru.

Namibia poinformowała na szczycie klimatycznym COP27 odbywającym się w Szarm el-Szejk, że zapewniła 540 milionów euro na finansowanie działań klimatycznych od rządu Niderlandów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Namibia jest jednym z najbardziej słonecznych państw świata o stosunkowo niskim poziomie zaludnienia. Dziesiątki tysięcy kilometrów kwadratowych nadają się do wykorzystania pod budowę farm fotowoltaicznych.

Strategia rozwoju państwa zakłada produkcję i eksport zielonego wodoru z wykorzystaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł w procesie elektrolizy. Nadwyżki energii mają trafiać do krajowej sieci i w konsekwencji ograniczyć konsumpcję oleju opałowego i gazu ziemnego w elektrowniach konwencjonalnych.

Preferencyjne kredyty pochodzić będą od rządu Niderlandów z funduszu Invest International oraz z EBI z przeznaczeniem na inwestycje na rzecz ochrony klimatu. Łącznie do wykorzystania w okresie najbliższych trzech lat będzie 540 milionów euro.

Namibia podpisała również z Unią Europejską protokół ustaleń w sprawie importu wodoru i wspólnego przygotowania eksploatacji złóż metali rzadkich niezbędnych do rozwoju elektromobilności.

W maju 2022 roku Unia Europejska przyjęła strategię, która zakłada, że do 2030 roku import zielonego wodoru wyniesie co najmniej 10 milionów ton rocznie. Dodatkowo w państwach unijnych jego produkcja ma wzrosnąć do 10 milionów ton.