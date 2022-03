Napór OZE na przyłączenia do sieci nie ustaje. Tauron za zmianą przepisów

W niektórych miejscach sieć nie jest już w stanie przyjąć kolejnych dużych źródeł wytwórczych OZE i problemy tego rodzaju mają wszyscy operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) w Polsce – wynika z informacji podanych przez Taurona Polska Energia. Z tego względu zdarzają się odmowy przyłączania do sieci dużych instalacji OZE. Pomóc mogłoby zaostrzenie przepisów.

Wysoka fala wniosków o przyłączenia dużych OZE

Moce przyłączeniowe blokowane przez nierealizowane projekty

Tauron poinformował, że w 2021 roku Tauron Dystrybucja przyłączył do swojej sieci również 89 odnawialnych źródeł energii, innych niż mikroinstalacje o łącznej mocy 123,959 MW. Z tej liczby zdecydowana większość, bo aż 79, to farmy słoneczne o łącznej mocy 66,455 MW.- Wpływa do nas ogromna liczba wniosków dotycząca przyłączenia dużych instalacji OZE. W 2021r. wydaliśmy ponad 700 warunki przyłączenia na łączna moc ok 2200 MW. W ciągu minionego roku zawartych zostało około 370 umów o przyłączenie z takimi podmiotami - mówi Robert Zasina, prezes zarządu Tauon Dystrybucja, cytowany w komunikacie.- Jednak trzeba sobie zdawać sprawę, że potencjał sieci w zakresie przyłączania źródeł do sieci dystrybucyjnej kurczy się. W niektórych miejscach sieć nie jest już w stanie przyjąć kolejnych dużych źródeł wytwórczych i problemy tego rodzaju mają wszystkie OSD w Polsce – mówi dalej Zasina.Tauron wskazał, że firmy dystrybucyjne nie są w stanie w krótkim czasie przebudować i dostosować sieci do oczekiwań wnioskujących, a dodatkowo budowa źródeł OZE planowana jest często w miejscach, w których infrastruktura energetyczna nie jest wystarczająco rozwinięta i wymaga znacząco większych nakładów.Z tego względu, nie kryje Tauron, zdarzają się odmowy przyłączania do sieci dużych instalacji OZE. Tauron podkreślił przy tym, że każda taka odmowa wynika z wykonanej analizy pod kątem możliwości technicznych przyłączenia źródła do sieci.Spółka zaznacza że zawsze potencjalna lokalizacja jest dokładnie sprawdzana pod kątem wpływu planowanego źródła na parametry jakościowe dystrybuowanej energii elektrycznej, a także pod kątem możliwości wprowadzania wnioskowanej mocy.Mimo, jak stwierdził Tauron, ogromnych potrzeb w tym zakresie, dostosowanie sieci dystrybucyjnej wymaga czasu i dużych nakładów inwestycyjnych, a budżety przedsiębiorstw dystrybucyjnych wynikające z taryf nie pozwalają na skokowe ich zwiększenie.Poza działaniami podejmowanymi przez dystrybutora energii, również ważne jest jak podkreślono działanie podmiotów wnioskujących. Duża część mocy przyłączeniowych jest blokowana przez wnioski, które nie są realizowane lub są realizowane częściowo.– Jednym ze skutecznych rozwiązań mogło by być wprowadzenie obostrzeń, które jednoznacznie zdyscyplinowałyby podmioty uzyskujące warunki przyłączenia źródeł OZE o dużych mocach do zrealizowania zaplanowanych działań w określonym terminie - powiedział Robert Zasina.- Przepisy powinny ograniczać udostępnioną przez OSD moc, w przypadku zwlekania z realizacją, niezrealizowaniem lub częściową realizacją zadania, w celu uwolnienia tej mocy dla innych wnioskujących o przyłączenie do sieci. Ponadto część podmiotów wnioskuje o przyłączanie i składa wnioski w kilku lokalizacjach, sprawdzając jedynie możliwości przyłączenia bez zamiaru budowy takich źródeł we wszystkich tych miejscach – stwierdził Robert Zasina.