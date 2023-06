Nasi sąsiedzi coraz chętniej inwestują w fotowoltaikę

Z danych opublikowanych przez Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Solarnego w pierwszym kwartale tego roku uruchomiono ponad 159 tysięcy indywidualnych instalacji fotowoltaicznych. Większe instalacje zostały wyposażone w magazyny energii.

To może być siódmy rok z rzędu, kiedy w Niemczech zanotowany zostanie dwucyfrowy wzrost liczby montowanych indywidualnych instalacji fotowoltaicznych. Zainteresowanie tymi inwestycjami utrzymuje się, ponieważ możliwe jest uzyskanie w bankach niskooprocentowanych kredytów na ten cel. Dodatkowym bodźcem są utrzymujące się od początku ubiegłego roku wysokie ceny energii elektrycznej.

Według danych za pierwszy kwartał 2023 roku przygotowanych przez Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Solarnego (BSW) zamontowano ponad 159 tysięcy małych, indywidualnych instalacji fotowoltaicznych. Oznacza to wzrost w ujęciu rok do roku o 146 procent.

Według szacunków do końca pierwszego półrocza zamontowanych zostanie tyle magazynów energii, co w całym ubiegłym roku. Nowym zjawiskiem jest rozwój energii solarnej na terenach wiejskich i wykorzystywanie własnego prądu w produkcji rolniczej.

- Mamy do czynienia z dużym zainteresowaniem montażem indywidualnych, sformatowanych instalacji solarnych. Powstają one głównie z myślą o zaspokojeniu własnych potrzeb, a nie zarabianiu na odsprzedaży nadwyżek energii. Mając na uwadze, ile z nich wyposażonych jest w magazyny energii, to pokazuje, w którym kierunku zmierza transformacja energetyczna - mówi cytowany w komunikacie dyrektor zarządzający BSW Carsten Kornig.

Instalacje są coraz bardziej wydajne, panele coraz lżejsze, jednak problemem, który zaczyna być bardzo odczuwalny jest brak specjalistów do prowadzenia okresowych przeglądów technicznych i serwisowania urządzeń.