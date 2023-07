Nasze elektrociepłownie są zagrożone. Jest jednak sposób, żeby to zmienić

Według think tanku Forum Energii wspólne wytwarzanie ciepła i prądu to technologia, która może wesprzeć bilansowanie polskiego systemu elektroenergetycznego i zmniejszyć koszty transformacji.

Kluczem do rozwiązania problemów Krajowego Sytemu Elektroenergetycznego (KSE) może być, jak przekonuje Forum Energii, ciepłownictwo systemowe.

Think tank wskazuje, że w szczytowym zapotrzebowaniu KSE dodatkową energię mogą dostarczać jednostki kogeneracyjne (elektrociepłownie), a w okresie nadwyżek energii w systemie mogą ją absorbować kotły elektryczne produkujące tanie ciepło.

Według analizy Forum Energii potencjał zwiększenia mocy kogeneracji występuje głównie w kogeneracji gazowej i ewentualnie biomasowej.

Jeżeli nie nastąpi rewizja polityki energetycznej i ciepłowniczej, to - ostrzega Forum - dojdzie do stopniowego zmniejszania mocy elektrociepłowni, które będą wypierane z KSE przez bloki gazowe.

Think tank Forum Energii w analizie „System elektroenergetyczny potrzebuje ciepłownictwa” (autorzy: Andrzej Rubczyński, dr Joanna Maćkowiak-Pandera, współpraca: Aleksandra Dziadykiewicz) wskazuje, że Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE) będzie musiał stawiać czoła nowym wyzwaniom.

Wśród nich wymienia m.in. nieprzerwane dostawy energii do odbiorców z chwilą wycofywania najstarszych i najbardziej emisyjnych jednostek wytwórczych, ale także efektywne wykorzystanie zmiennych, pogodozależnych źródeł odnawialnych (wiatr, słońce).

Zdaniem autorów raportu polskie systemy ciepłownicze to cenny zasób energetyczny, który może i powinien być wykorzystany do stabilizowania pracy KSE.

Ciepłownictwo, jak wskazano, na wiele sposobów może zostać włączone do bilansowania systemu elektroenergetycznego w ramach tzw. łączenia sektorów (ang. sector coupling). Jednym ze sposobów takiego włączenia jest kogeneracja, czyli jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła.

Główna korzyść z pracy jednostek kogeneracyjnych to wysoka sprawność procesu wytwórczego

Obecnie w Polsce, jak podano w raporcie, w systemach ciepłowniczych działa 1,5 GW mocy kogeneracyjnych gazowych i 5 GW mocy węglowych, a w elektrociepłowniach przemysłowych 1,8 GW na gaz i 1,2 GW na węgiel.

Produkcja energii elektrycznej i cieplnej w elektrociepłowniach pozwala na redukcję zużycia paliwa w porównaniu z analogiczną produkcją prądu i ciepła w gospodarce rozdzielonej - elektrowni i ciepłowni.

- Główną korzyścią z pracy jednostek kogeneracyjnych jest wysoka sprawność procesu wytwórczego, sięgająca 90 proc. Dla porównania, sprawność nowoczesnej elektrowni gazowej wynosi 60 proc. - pozostała część energii paliwa (40 proc.) jest tracona w układzie chłodzenia - czytamy w raporcie.

- Takiej straty nie ma w technologii kogeneracyjnej. Tutaj energia, która w elektrowni rozpraszana jest w otoczeniu, jest wykorzystywana do produkcji ciepła. W praktyce oznacza to, że wyprodukowanie tych samych ilości prądu i ciepła (z tego samego paliwa - gazu) w elektrowni i w ciepłowni zamiast w elektrociepłowni oznacza zwiększenie zużycia paliwa o ok. 30 proc. - dodano.

Autorzy raportu wskazują, że udział energii elektrycznej wyprodukowanej w jednostkach wysokosprawnej kogeneracji w całkowitej krajowej produkcji od lat utrzymywał się na poziomie 16-17 proc.

Teraz jednak, jak zaznaczono, "obserwujemy tendencję spadkową w wyniku wadliwego mechanizmu kształtowania ceny ciepła z kogeneracji i brak skutecznego mechanizmu wsparcia budowy nowych mocy".

Aktualizacji polityki energetycznej państwa do roku 2040 "zakłada raczej schyłek" kogeneracji

- Również projekt aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku (PEP 2040 - red.) zakłada raczej schyłek tej technologii. Wzrost mocy ma wynieść zaledwie 1,5 GWe (tj. energii elektrycznej - dop. red.) w elektrociepłowniach na gaz i 0,27 GWe na biomasę. Udział produkcji energii w kogeneracji w 2040 roku zmaleje do 9,6 proc. - komentują autorzy raportu.

Oznacza to ich zdaniem, że rola kogeneracji będzie spadać. To duży problem "z perspektywy postępującej elektryfikacji ogrzewania i rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną zimą w miastach, gdzie elektrociepłownie stanowią obecnie mocny element wsparcia lokalnego rynku energii".

W propozycji aktualizacji PEP 2040 rząd mówi o rozbudowie mocy elektrowni gazowych do 10 GWe, co jak ocenili autorzy raportu, raczej nie jest przejawem optymalizacji kosztów systemowych i stwierdzili, że "jest to droga do nieefektywnego zużycia paliwa gazowego, a zatem i wzrostu jego importu".

"Biorąc pod uwagę, że nakłady inwestycyjne na budowę nowej jednostki kogeneracyjnej, z wykorzystaniem infrastruktury istniejącej elektrociepłowni, są praktycznie takie same jak nakłady na budowę gazowej jednostki kondensacyjnej w elektrowni - powinno się inwestować w budowę urządzeń bardziej efektywnych energetycznie, czyli kogeneracji" - oceniono w raporcie.

Docelowa moc elektryczna kogeneracji gazowej w Polsce może wynieść około 8,5 GW

Według autorów raportu, biorąc pod uwagę dostępność zasobów węglowych w Polsce, koszty i możliwość finansowania oraz emisje, potencjał zwiększenia mocy występuje głównie w kogeneracji gazowej i ewentualnie biomasowej (przy zapewnieniu dostępności zrównoważonego środowiskowo paliwa).

"Zastąpienie pracujących obecnie 5 GWe mocy elektrociepłowni węglowych może teoretycznie dać około 9 GW mocy elektrycznej w kogeneracyjnych jednostkach gazowych (przy tej samej produkcji ciepła). Tak wielki skok mocy wynika z prawie dwukrotnie wyższej sprawności wytwarzania energii elektrycznej w nowych jednostkach gazowych w stosunku do zdekapitalizowanych jednostek węglowych" - czytamy w raporcie.

Biorąc pod uwagę ograniczenia techniczne i inwestycyjne, autorzy opracowania szacują, iż istnieje możliwość wybudowania około 7 GWe w nowych kogeneracyjnych jednostkach gazowych.

"Docelowa moc elektryczna kogeneracji gazowej w Polsce może wynieść około 8,5 GW. Złoży się na to 1,5 GW mocy istniejących i 7 GW nowych. Elastyczne jednostki kogeneracyjne mogą stanowić istotną pozycję zamykającą prognozowaną lukę generacyjną KSE. Pomogą rozwiązać problem rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną zimą, co jest ważne ze względu na dynamiczny wzrost liczby instalowanych pomp ciepła do ogrzewania domów" - czytamy w raporcie.

Zaznaczono przy tym, że chociaż podstawowym gazem wykorzystywanym obecnie w kogeneracji jest gaz ziemny, to już trzeba zaplanować rozwój zielonych gazów - biometanu, biogazu, zielonego wodoru itp. - "zarówno od strony instalacji kogeneracyjnych, jak i perspektyw użycia gazu ziemnego, którego wykorzystanie powinno być minimalizowane w całej gospodarce".

Jednostki kogeneracyjne muszą być wyposażone w krótkookresowe magazyny ciepła, by reagować elastycznie na potrzeby

Wyzwaniem, jak zaznaczono, będzie wykorzystanie kogeneracji latem, ale stwierdzono, że istnieją możliwości zwiększenia produkcji, tak aby elastycznie reagować na potrzeby KSE.

- Zwiększenie elastyczności, a więc umożliwienie pracy elektrociepłowni, przy braku zapotrzebowania na ciepło wymaga budowy akumulatorów ciepła. Gromadzą one nadwyżki chwilowo niepotrzebnej energii lub ją oddają w momencie zaniżenia produkcji lub wyłączenia jednostek kogeneracyjnych (w momentach nadpodaży energii w KSE) - czytamy w raporcie.

- Jednostki kogeneracyjne, dyspozycyjne dla KSE, muszą być zatem wyposażone w krótkookresowe magazyny ciepła. Pozwoli to na ich elastyczną pracę oraz wzrost produkcji energii elektrycznej na żądanie operatora systemu elektrycznego - dodano.

Forum Energii podkreśliło, że akumulatory ciepła są ważnym elementem również w ciepłowniach, które nie są wyposażone w jednostki kogeneracyjne, bowiem pozwalają na magazynowanie taniej energii wyprodukowanej w źródłach OZE (np. farmy solarne, pompy ciepła sprzężone z fotowoltaiką).

- Ważnym, choć ciągle niedocenianym źródłem ciepła powinny stać się kotły elektrodowe produkujące ciepło systemowe w chwilach nadpodaży (i spadku cen) energii elektrycznej w KSE - stwierdzono.

Na razie w polskim ciepłownictwie systemowym akumulatorów ciepła jest bardzo mało

Według raportu liczba akumulatorów w polskim ciepłownictwie systemowym nie przekracza 10 sztuk, a ich moc cieplna (według szacunków autorów) to ok. 800 MWt, "co stanowi marginalną wartość wobec 35 tys. MWt mocy zamawianej przez odbiorców ciepła".

"Dzisiejsza zdolność akumulacyjna pozwala zgromadzić około 4 tys. MWh ciepła, czyli 1 proc. dobowej produkcji ciepła w zimniejsze dni sezonu grzewczego. To zdecydowanie za mało, by współpracujące z magazynami ciepła jednostki kogeneracyjne mogły mieć jakikolwiek wpływ na bilans mocy w KSE" - czytamy w raporcie.

Zdaniem autorów raportu moc cieplna akumulatorów krótkookresowych powinna wynosić ok. 10 proc. mocy zamawianej, czyli ok. 3,5 tys. MWt, co umożliwiłoby zgromadzenie 15-17 tys. MWh ciepła (czyli 3-4 proc. dobowego zapotrzebowania zimą i ok. 20 proc. dobowego zapotrzebowania latem).

Autorzy raportu zaznaczyli, że mając do dyspozycji odbiór ciepła w postaci akumulatorów krótkookresowych o mocy cieplnej 3,5 tys. MWt, gazowe jednostki kogeneracyjne mogłyby zwiększyć wielkość produkcji, dostarczając do KSE dodatkowo ok. 2 tys. MWe mocy elektrycznej przez kilka godzin w okresie dziennego szczytu zapotrzebowania na energię elektryczną, czyli wtedy, gdy zazwyczaj elektrociepłownie obniżają swoją moc ze względu na niższy odbiór ciepła.

Dodatkowa produkcja prądu w elektrociepłowniach wyeliminowałaby konieczność budowy w KSE szczytowych jednostek gazowych (OCGT) o podobnej mocy (2 GWe). Oszczędność w wydatkach inwestycyjnych na korzyść akumulatorów wyniosłaby, jak szacuje Forum Energii, około 3,2 mld zł (akumulatory 0,6 mld zł vs OCGT 3,8 mld zł.

Jeżeli nie nastąpi rewizja polityki energetycznej i ciepłowniczej, będziemy świadkami stopniowego zmniejszania mocy elektrociepłowni

Zdaniem autorów raportu "pomimo korzyści, jakie niesie technologia kogeneracji, jej rozwój jest niewspółmiernie mały w stosunku do możliwości wynikających z mocy krajowych systemów ciepłowniczych".

"Jeżeli nie nastąpi rewizja polityki energetycznej i ciepłowniczej, będziemy świadkami stopniowego zmniejszania mocy elektrociepłowni, które będą wypierane z KSE przez kondensacyjne bloki gazowe" - ostrzegają autorzy analizy.

Tylko w dwóch ostatnich aukcjach rynku mocy zakontraktowano 2,5 GWe nowych gazowych jednostek kondensacyjnych i jedynie 0,6 GWe jednostek kogeneracyjnych.

Zdaniem Forum Energii w przygotowywanych aktualizacjach dokumentów strategicznych (PEP 2040, Strategia ciepłownictwa) należy wskazać kierunki działań, które powinny zostać podjęte w najbliższej przyszłości oraz niezbędne kierunki zmian legislacyjnych umożliwiających wdrożenie nowych modeli biznesowych w ciepłownictwie.

"Postrzeganie „silosowe” sektorów energetyki i ciepła oraz planowanie polityk sektorowych bez dostrzeżenia potencjału interakcji oznacza niepotrzebny wzrost nakładów inwestycyjnych na transformację energetyczną, a także utrudnia dojście do etapu neutralności klimatycznej" - komentują autorzy raportu.