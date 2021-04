Nawet 15 GW w fotowoltaice na koniec 2025 roku

Według Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) w najbliższych latach rynek fotowoltaiczny w Polsce utrzyma dynamikę rozwoju i już pod koniec 2021 roku moc wszystkich zainstalowanych źródeł fotowoltaicznych może wynieść 6,1 GW, a w 2025 roku sięgnąć nawet 15 GW.

Scenariusz na okres po 2021 roku

Zdaniem IEO główny udział w tym przyroście mocy w 2021 roku będą mieć projekty z aukcji, która odbyła się w 2018 roku oraz aukcji, która odbyła się w 2019 roku.Natomiast rok 2021 to jak wskazuje IEO rok realizacji projektów głownie z aukcji z 2019 roku, które miały 24 miesiące na rozpoczęcie wytwarzania energii elektrycznej. Zdaniem IEO łącznie takich projektów z aukcji 2019 może powstać około 790 MW. IEO szacuje, że dzięki realizacji projektów aukcyjnych moc samych farm słonecznych w Polsce może wzrosnąć w 2021 roku o 830 MW.Zdaniem IEO także w 2021 roku będziemy obserwować, mniej spektakularny, ale wyraźny wzrost na rynku prosumenckich instalacji fotowoltaicznych. IEO prognozuje, że w 2021 roku łączny przyrost nowych moc w mikroinstalacjach PV może wynieść około 1,1 GW.W bieżącym roku zdaniem IEO wyraźnie wzrośnie rola prosumentów biznesowych, których przyrost mocy PV IEO prognozuje na co najmniej 200 MW.IEO podaje, że zarówno małe farmy słoneczne jak i te wielkoskalowe z aukcji z 2020 roku rozpoczną wytwarzanie energii do końca 2022 roku. W rezultacie w segmencie farm słonecznych roczny przyrost nowych moc w 2022 roku wyniesie około 1,5 GW.Według szacunków IEO rok 2023 przyniesie kolejny rekord przyrostu nowych mocy w segmencie farm słonecznych. IEO podaje, że rząd ogłosił, że w ramach tegorocznej aukcji, zakontraktowane zostanie blisko 1,8 GW nowych mocy fotowoltaicznych, które rozpoczną wytwarzanie energii w 2023 roku.Zdaniem IEO w 2023 roku rynek prosumenckich instalacji zrówna się pod względem całkowitej mocy zainstalowanej z rynkiem farm słonecznych.IEO zaznacza, że zgodnie z zapowiedziami rządu, system aukcyjny ma zostać przedłużony na co najmniej kolejne 5 lat, a pierwsza aukcja OZE w ramach nowego systemu aukcyjnego odbędzie się w 2022 roku.Według baz danych IEO w Polsce jest jeszcze około 5 GW projektów fotowoltaicznych (stan na koniec 2020 roku), które mogą wziąć udział w aukcjach OZE, zarówno w tym roku jak i w przyszłych latach.IEO podaje ponadto, że tylko w 2020 roku warunki przyłączenia do sieci otrzymało ponad 4 GW projektów PV, co zdaniem IEO potwierdza dużą aktywność wśród deweloperów projektów PV.Stąd też IEO prognozuje, że w latach 2024-2025 możemy spodziewać się kolejnych dużych wolumenów aukcyjnych dla instalacji PV, a roczny przyrost mocy w tym segmencie może kształtować się na poziomie 1,5 GW rocznie.W sumie IEO szacuje, że w najbliższych latach dynamika rozwoju rynku fotowoltaicznego utrzyma się i co roku w Polsce będzie powstawać od 2 do 2,5 GW nowych mocy fotowoltaicznych, a w efekcie na koniec 2025 roku całkowita moc źródeł PV w Polsce może sięgnąć 15 GW.