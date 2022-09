Nawet 500 euro za MWh. Ten scenariusz ścina z nóg

W przyszłości niemieccy konsumenci będą musieli płacić znacznie więcej za prąd. Cena energii elektrycznej może w 2023 roku zwiększyć się ponad trzykrotnie w porównaniu z 2019 rokiem. Według najnowszych prognoz może ona wzrosnąć w przyszłym roku do 500 euro za MWh.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Szwajcarska firma konsultingowa Prognos określiła, w jaki sposób ceny energii elektrycznej mogą rozwijać się w ciągu najbliższych kilku lat.

W najgorszym scenariuszu, który obejmuje natychmiastowe wstrzymanie dostaw gazu z Rosji, hurtowa megawatogodzina energii elektrycznej może kosztować nawet 500 euro w 2023 roku.

Biorąc pod uwagę korzystniejsze czynniki, cena energii elektrycznej wyniosłaby w nadchodzącym roku około 104 euro i spadłaby do ok. 57 euro do 2040 roku.

W badaniu zleconym przez Bawarskie Stowarzyszenie Biznesu (VBV) szwajcarska firma konsultingowa Prognos określiła, w jaki sposób ceny energii elektrycznej mogą rozwijać się w ciągu najbliższych kilku lat. Perspektywy są raczej ponure. O cenie energii elektrycznej decyduje m.in. cena gazu. Ale w rozważaniach ważną rolę odgrywają również światowe ceny LNG, węgla kamiennego oraz ceny handlu uprawnieniami do emisji – zwraca uwagę VBV.

Ponadto obliczenia opierają się na założeniu, że zużycie energii elektrycznej będzie nadal rosło w nadchodzących latach. Wiąże się to z coraz większym wykorzystaniem samochodów elektrycznych, pomp ciepła, a także z produkcją wodoru.

Konsumenci muszą pożegnać się z niskimi cenami energii elektrycznej

Biorąc wszystkie czynniki razem i zakładając najgorszy scenariusz, który obejmuje natychmiastowe wstrzymanie dostaw gazu z Rosji, hurtowa megawatogodzina (MWh) energii elektrycznej może kosztować nawet 500 euro w 2023 roku. W 2019 roku cena wynosiła 38 euro – przytacza prognozę dla Niemiec chip.de. - Do 2030 roku cena ta może spaść do 98 euro, a do 2040 roku do 80 euro za MWh - czytamy.

Optymistyczny scenariusz, biorący pod uwagę korzystniejsze czynniki, zakłada, że cena energii elektrycznej wyniosłaby w nadchodzącym roku około 104 euro i spadłaby do ok. 57 euro do 2040 roku.

Konsumenci w Niemczech będą zatem musieli pożegnać się w dłuższej perspektywie z niskimi cenami energii elektrycznej, do których są przyzwyczajeni. Prognoza zakłada również, że w przyszłości ceny energii elektrycznej będą podlegać większym wahaniom – ocenia VBV.

Kształtowanie się cen dla odbiorców jest silnie uzależnione politycznie

Jak zaznacza VBV, kształtowanie się cen dla odbiorców końcowych jest silnie uzależnione od politycznie określonych składników cen energii elektrycznej. Zmiany hurtowych cen prądu mają bardzo różny wpływ na konsumentów w zależności od wielkości zużycia.

Na wzroście cen energii elektrycznej skorzystają operatorzy turbin wiatrowych, którzy uzyskają wysoki wzrost przychodów. Można zastosować mechanizmy stabilizacji dochodów, np. za pośrednictwem kontraktów CfD, łagodzących nadmierne wahania cen – zaleca w raporcie Prognos.

Na poziom cen prądu duży wpływ może mieć wykorzystanie energii elektrycznej zmagazynowanej w wodorze. Ważne są jednak odpowiednie mechanizmy zachęt w tym zakresie – podkreśla Prognos.

Zobacz naszą najnowszą "Rządową ławę". Adam Sierak rozmawia z Piotrem Uścińskim, wiceministrem rozwoju i technologii