Nawet bez UE Polska i tak musiałaby zrobić transformację energetyczną

- Nawet gdyby polityki klimatycznej Unii Europejskiej nie było i nie byłoby celów redukcji emisji CO2 na lata 2030 i 2050, to i tak musielibyśmy przeprowadzić transformację polskiej energetyki i rozwijać gospodarkę zeroemisyjną - mówi WNP.PL Ryszard Pawlik, doradca w Parlamencie Europejskim.

Polska powinna to robić – dla siebie

Nie wiadomo jednak, czy opór społeczny doprowadzi do poważnych rewizji w pakiecie.- Nastroje i ruchy antyeuropejskie zawsze znajdowały dla siebie jakiś motor napędowy, to była kwestia wspólnej waluty euro, rozszerzania UE na wschód, a później otwierania rynków pracy na pracowników z tych krajów. Na szczęście UE nigdy nie rezygnowała z tych działań pomimo protestów i napięć i mam nadzieję, że tym razem będzie podobnie. Wiadomo, że zagrożenia klimatyczne są realne i poważne i musimy działać. Musimy to robić w sposób taki, który pozwoli utrzymać konkurencyjność gospodarki. Kluczowe jest to, że UE pokaże reszcie świata, że te zmiany można przeprowadzić w sposób spokojny społecznie, tworzyć przy tym nowe miejsca pracy i rozwijać nowe technologie, a przy okazji realizować cele klimatyczno-środowiskowe. Wtedy jest szansa, że inni za nami podążą - zapewnia Ryszard Pawlik.W jego ocenie Polska i tak musiałaby przeprowadzić głębokie zmiany w swojej polityce energetycznej, niezależnie już od tego, czy polityka klimatyczna UE jest, czy jej nie ma. Chodzi tutaj np. o bezpieczeństwo dostaw energii. Węgla w Polsce mamy coraz mniej, a jego wydobywanie jest coraz trudniejsze i droższe.Do tego dochodzi konieczność rozruszanie gospodarki dotkniętej COVID-19 poprzez nowe inwestycje. Skoro nakłady i tak są niezbędne, to mogą popychać nas w stronę niskoemisyjnej lub zeroemisyjnej gospodarki.Kolejna kwestia to smog. Około 45 tys. rocznie Polek i Polaków umiera przedwcześnie z tego powodu.- Nawet gdyby polityki klimatycznej nie było i nie byłoby celów na rok 2030 i 2050, to i tak musielibyśmy transformację robić dla siebie - podsumowuje Ryszard Pawlik.