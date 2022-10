Nawet kryzys energetyczny nie pomaga wiatrakom

Wiatraki lądowe nie ruszą bez deregulacji. Bez zmiany przepisów o cenie maksymalnej nie będzie inwestycji na Bałtyku. A bez tego nie ma szans na zielony wodór.

- Nie mamy wdrożonego pakietu rozwiązań, który pozwoli podejmować ostateczne decyzje inwestycyjne. W obecnym stanie prawnym morskie farmy wiatrowe nie powstaną - ocenił Janusz Gajowiecki z Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

- Każde działanie, by blokować energetykę wiatrową na lądzie, czyli przeciwstawianie się deregulacji ustawy 10H, jest jednoznacznie działaniem prorosyjskim - uważa Sebastian Jabłoński, prezes Respect Energy.

- Możemy sobie wyobrazić, że tam, gdzie są podłączone instalacje PV, można by podłączyć tyle samo wiatraków i odwrotnie, czyli w prosty sposób podwoić moc źródeł OZE - wyjaśniał Tomasz Tomasiak z Polskiego Funduszu Rozwoju.

Tekst powstał na podstawie debaty "Energetyka wiatrowa na lądzie i morzu", która została zorganizowana na konferencji PRECOP27, wstępu do tegorocznego szczytu klimatycznego ONZ w Egipcie.

Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, wskazał, że lądowe elektrownie wiatrowe w Polsce mają moc około 8 GW i przybywają kolejne budowane w systemie aukcyjnym wsparcia OZE, a branża to „średnio ponad 10 proc. wytwarzania energii elektrycznej w kraju”.

- W wietrzne dni, pokazał to już koniec września i październik, to jest często 30 proc. całej energii elektrycznej zużywanej w kraju - przekonywał Gajowiecki.

Ustawa 10H nadal w mocy. "To jest niezrozumiałe"

Potencjał rozwoju sektora jest obecnie, jak zauważył Gajowiecki, zamrożony przez tzw. ustawę 10H, która blokuje możliwości rozwoju nowych projektów.

- Projekt ustawy liberalizującej ustawę 10H został wypracowany, trafił do Sejmu i został zamrożony w sytuacji niekorzystnej dla Polski z perspektywy kryzysu energetycznego, w którym się znaleźliśmy – komentował Janusz Gajowiecki. - To jest niezrozumiałe. Nie jestem w stanie odpowiedzieć, kiedy to się zmieni, bo nie ma dyskusji o tym z branżą i to jest bardzo niepokojące.

Z kolei w sektorze morskiej energetyki wiatrowej ostateczne decyzje inwestycyjne wstrzymuje brak przepisów dotyczących tzw. ceny maksymalnej, czyli ceny sprzedaży prądu zapewniającej opłacalność inwestycji.

- Od czerwca tego roku intensywnie informowaliśmy polski rząd, że cena ustalona przed kryzysem energetycznym nie uwzględnia wysokich kosztów surowców potrzebnych do realizacji projektów i spadku wartości złotego do euro, co uniemożliwia realizację tych inwestycji - mówił Janusz Gajowiecki.

Podkreślił, że do tej pory nie ma wdrożonego pakietu rozwiązań, który pozwoliłby podejmować ostateczne decyzje inwestycyjne.

– W obecnym stanie prawnym morskie farmy wiatrowe nie powstaną - ocenił Janusz Gajowiecki.

"Każda złotówka, którą zarabia energetyka odnawialna, to jest nasze PKB"

Sebastian Jabłoński, prezes zarządu Respect Energy, ocenił, że w przypadku morskiej energetyki wiatrowej głównymi problemami są w tej chwili legislacja i koszty kapitału.

- Mamy dwie opcje - albo potrzebujemy alternatywnego sposobu finansowania energetyki odnawialnej, żeby koszty długu nie były na poziomie komercyjnym tylko na poziomie preferencyjnym, albo zmiany rozliczeń za energię na euro, żebyśmy mogli pozyskiwać tańszy dług w innej walucie – komentował Sebastian Jabłoński.

Wskazał, że jeśli chodzi o energetykę wiatrową na lądzie, to wiadomo od lat, że "głównym problemem blokującym rozwój jest ustawa 10H".

- Może w przeszłości w pewnym stopniu wprowadzenie tej regulacji było racjonalne, bo można było coś na tym zyskać politycznie. Teraz jesteśmy w trochę innej sytuacji geopolitycznej i wiemy, że Polska i Europa muszą odciąć się od importu węglowodorów. (…) Tak naprawdę każde działanie, które jest podejmowane przez część posłów, żeby blokować energetykę wiatrową na lądzie, czyli przeciwstawianie się deregulacji ustawy 10H, jest jednoznacznie działaniem prorosyjskim - komentował Sebastian Jabłoński.

- Polska od dziesięcioleci nie stoi węglem. Udział energii elektrycznej w zużyciu energii pierwotnej jest poniżej 30 proc. Tego nie słyszymy w mediach - słyszymy, że mamy 80 proc. węgla, więc musimy z niego korzystać, ale nie słyszymy, że 70 proc. energii pierwotnej importujemy. Walczymy zatem nie z węglem, a z importem. Każda złotówka, którą zarabia energetyka odnawialna, to jest nasze PKB, a każda złotówka, którą wydajemy na import ropy, gazu, węgla, to jest czyjeś PKB. Teraz możemy decydować, czy chcemy, aby wzbogacały się kraje, które eksploatują swoje złoża, aby nam sprzedać swój towar, czy chcemy, aby bogaciła się Polska - tłumaczył Sebastian Jabłoński.

"Musimy przyspieszyć inwestycje związane z zieloną energią"

Dariusz Kryczka z Kancelarii EY Law, ekspert United Nations Global Compact ds. energii i klimatu, zaznaczał, że liberalizacja ustawy 10H, odblokowanie inwestycji w energetykę wiatrową na lądzie jest kluczowe w wielu aspektach.

- Unijne cele OZE wciąż rosną. Mieliśmy 32 proc. z dyrektywy RED, później Europejski Zielony Ład podniósł te założenia do 40 proc. W tym roku w ramach inicjatywy REPowerEU mówimy o 45-proc. udziale OZE w europejskim miksie energetycznym, a my w Polsce nadal w naszym planie krajowym na rzecz energii i klimatu nawiązujemy do 23 proc. - komentował Dariusz Kryczka.

Ocenił, że wyzwaniem, przed którym stoi Polska, jest uaktualnienie zapisów dotyczących krajowych celów OZE w stosunku do europejskich, „a już pojawiają się głosy z Brukseli, że cel 45 proc. OZE znowu zostanie zwiększony”.

- Musimy jako Polska przyspieszyć inwestycje związane z zieloną energią. KE w REPowerEU wskazuje, że powinny nastąpić uproszczenia w wydawaniu pozwoleń i to też nas czeka, a jesteśmy cały czas z tyłu, jeśli chodzi o ustawę 10H. KE wskazuje zielony wodór jako jeden z elementów transformacji energetycznej, a dla Polski najtańszy zielony wodór to wodór na bazie energii elektrycznej produkowanej przez wiatraki na lądzie - wskazywał Dariusz Kryczka.

Współpraca ze społecznościami lokalnymi kluczowa dla powodzenia wiatraków

Jarosław Bogacz, członek zarządu Polenergii, prezes zarządu Polenergii Obrót, zaznaczył, że należy pamiętać, iż proces inwestycyjny w przypadku farmy wiatrowej trwa 3 lata, a „aktualnie na rynku już praktycznie nie ma projektów wiatrowych, które mogą być rozwijane w ramach istniejących regulacji”.

- Jeżeli nawet w niedługim czasie zostanie uchwalona ustawa liberalizująca tzw. ustawę 10H, to będą musiały minąć co najmniej trzy lata, żeby te farmy zacząć budować. Nie wiem, czy wszyscy mają świadomość, że po odblokowaniu ustawy 10H w zasadzie przez trzy lata nic się nie stanie – komentował Jarosław Bogacz.

Mówiąc o oddaniu do eksploatacji przez Polenergię kolejnej farmy wiatrowej (Kostomłoty, 27 MW), podkreślił znaczenie współpracy ze społecznościami lokalnymi dla powodzenia rozwoju energetyki wiatrowej.

- Na początku realizacji tej inwestycji podejście mieszkańców, samych władz nie było dobre. Natomiast poprzez zapewnienie pewnych inwestycji ze strony grupy Polenergia w infrastrukturę lokalną okazało się, że na koniec nie wpłynęła żadna uwaga od mieszkańców, władz lokalnych, co do tej inwestycji. Regulacje są bardzo ważne, ale bez współpracy, dobrego zrozumienia po stronie mieszkańców, władz lokalnych te inwestycje nie będą mogły być realizowane – ocenił Jarosław Bogacz.

Wiatraki potrzebują ułatwień w wydawaniu pozwoleń. Popyt na energię będzie rósł

Alexander Vandenberghe, Sustainably Manager w WindEurope, mówił, że jeśli chodzi o transformację energetyczną, to można na ten proces spojrzeć przez pryzmat OZE i elektryfikacji.

Przewidywana, zakładana rosnąca elektryfikacja gospodarki z wykorzystaniem energii elektrycznej z OZE, realizacja planów w tym zakresie, wymaga większych inwestycji w sektorze energetyki wiatrowej, niż to się dzieje.

- W przypadku energetyki wiatrowej słyszymy o 510 GW zainstalowanej mocy do 2030 roku. To znaczy, że w nadchodzących 8 latach musimy zainstalować około 38 GW każdego roku, a oczekujemy instalacji 18 GW przez następne 5 lat rocznie, więc każdego roku brakuje na teraz 20 GW - wskazywał Alexander Vandenberghe.

- Jak znaleźć te 20 GW rocznie, których nam brakuje? Rządy muszą przekładać ambicje na konkretne ilości w planach energetyki. Widzimy, że to zadanie, którego musi się podjąć każdy kraj członkowski. Drugim elementem są szybsze, łatwiejsze zezwolenia. Każdy kraj mógłby przedstawić listę zmian w zezwoleniach. Trzecia rzecz to zadbanie o to, żeby infrastruktura energetyczna była produkowana przez europejskie firmy przy użyciu europejskich technologii - komentował Alexander Vandenberghe.

Projekty w hibernacji, a "na modernizację sieci potrzeba kilku lat"

Mariusz Iskierski, wiceprezes zarządu PGE Energia Odnawialna, wskazał, że PGE EO ma obecnie m.in. lądowe farmy wiatrowe o mocy ponad 700 MW. Nie krył, że tzw. ustawa odległościowa blokuje spółce rozwój pewnej puli projektów wiatrowych na lądzie.

- Brak liberalizacji ustawy odległościowej nie pozwala nam kontynuować projektów, mamy kilka projektów w hibernacji. Liczymy, że jak ta ustawa zostanie zliberalizowana, to około 150 MW (elektrowni wiatrowych - przyp. red.) w ciągu kilku lat zostanie wybudowanych - poinformował Mariusz Iskierski.

Podkreślił znaczenie modernizacji sieci energetycznych dla rozwoju odnawialnych źródeł energii.

- Obecnie przy OZE, jakie by nie były - wiatrowe, fotowoltaiczne, biogazowe, ta sieć musi być rozproszona i to się dzieje. W grupie PGE prowadzone są modernizacje sieci dystrybucyjnej i u innych operatorów także, co pozwala wprowadzić moce z nowo budowanych elektrowni - wskazywał Mariusz Iskierski.

- Farmy wiatrowe na lądzie powinny jak najbardziej powstawać, jednak trzeba pamiętać, że gdyby dzisiaj nastąpiła liberalizacja (ustawy 10H - przyp. red.), to tych farm wiatrowych nie byłoby gdzie podłączyć. Trzeba to sobie powiedzieć. Na modernizację sieci potrzeba kilku lat i ta modernizacja trwa – zaznaczył Mariusz Iskierski.

"Nie jest to łatwy proces dla wielopoziomowej, holistycznej grupy"

Patryk Demski, wiceprezes zarządu ds. strategii i rozwoju, Tauron Polska Energia, stwierdził, że wnioskowanie o systemie na podstawie jednej technologii zawsze prowadzi do błędnych wniosków.

- Gdybyśmy mieli się zastanowić, co jest przyczyną wojny na wschodzie, to myślę, że warto panu prezesowi Respect Energy przypomnieć, że to jest Energiwende, to jest stabilizowanie systemu wiatrowego przez rosyjski gaz. Polska energetyka zawodowa stabilizuje OZE polskim węglem - komentował Patryk Demski.

Wskazał, że grupa Tauron jest w dynamicznym procesie transformacji, że Skarb Państwa przejmuje aktywa wydobywcze i że z grupy mają być wydzielone elektrownie węglowe.

- Robimy to po to, żeby mieć większą elastyczność, większą zdolność finansową do zaangażowania się w zielony zwrot. Czy to się dzieje naprawdę? Tak, to się dzieje naprawdę. Nie jest to łatwy proces dla wielopoziomowej, holistycznej grupy, która ma odpowiedzialność za dziesiątki tysięcy pracowników, za transformację energetyczną i która ma odpowiedzialność systemową za podtrzymanie bezpieczeństwa energetycznego - wskazywał Patryk Demski.

- Myślę, że nie jestem na panelu, gdzie ktokolwiek wierzy, że 100 proc. mocy z OZE jest w stanie zasilić polską gospodarkę. A jeżeli przyjmiemy taką tezę, że nie ma technologii, która by w 100 proc. wystarczyła na zasilenie polskiej gospodarki tylko z OZE, to musimy transformacyjny wyścig prowadzić w sposób mądry, wykorzystując zasoby, które mamy - mówił Patryk Demski.

Cable pooling receptą na pokonanie bariery rozwoju sieci i rozwój OZE

Tomasz Tomasiak, dyrektor Departamentu Transformacji Energetycznej w Polskim Funduszu Rozwoju (PFR), wyjaśniał, że rolą PFR jest wspieranie państwa, stymulowanie rozwoju energetyki, „nie konkurując z prywatnymi bankami czy z bankami komercyjnymi, czy też z prywatnymi funduszami”.

- Jeśli chodzi o liberalizację ustawy 10H, też uważaliśmy, że ustawa, która została przyjęta przez rząd - biorąc pod uwagę społeczne aspekty inwestycji - byłaby rzeczywiście bardzo pozytywna i bardzo dobrze wpłynęłaby na rozwój energetyki wiatrowej w Polsce. Też ubolewamy, że ta ustawa nie została jeszcze przyjęta - mówił Tomasz Tomasiak.

Zwrócił uwagę na polski content i zapewnia, że PFR szuka spółek, które by chciały produkować części, elementy urządzeń dla energetyki wiatrowej. Wskazał także na znaczenie rozwiązań cable pooling, czyli współdzielenia przyłączeniowej infrastruktury energetycznej przez różnego rodzaju źródła wytwórcze.

- Energetyka wiatrowa i fotowoltaika są ze sobą kompatybilne. Możemy sobie wyobrazić, że tam, gdzie są podłączone instalacje fotowoltaiczne, można by podłączyć tyle samo wiatraków i odwrotnie, czyli w prostym systemie podwoić moc źródeł OZE. To uproszczenie, ale daje świadomość, jakie są możliwości - wyjaśniał Tomasz Tomasiak.

- To, że jesteśmy w sytuacji, która wymaga zdecydowanych działań, powinniśmy odkryć 10 albo 15 lat temu, a nie po latach budzić się w tej samej sytuacji codziennie i mówić, że to jest trudne. Zasadniczym problemem jest to, że mamy maraton do przebiegnięcia, a biegniemy na 1000 metrów i to, że tylko taki bieg zaplanowaliśmy, nie zmienia rzeczywistości - podsumowywał dyskusję Sebastian Jabłoński.