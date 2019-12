Neutralność klimatyczna w 2050 może kosztować 575 mld euro rocznie

Według szacunków Komisji Europejskiej realizacja europejskiej strategii neutralności klimatycznej do roku 2050 będzie wymagała poniesienia nakładów w wysokości do 2,8 proc. PKB Unii Europejskiej, co przekłada się na koszty w wysokości od 520 do 575 mld euro rocznie dla całej gospodarki unijnej.

Cele klimatyczne na rok 2030

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji niepozostawiający nikogo z tyłu

Rewizja dyrektywy w sprawie opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej

Podatek graniczny od emisji CO2 zabezpieczający konkurencyjność naszych gospodarek





Mechanizm będzie również chronił rynek europejski przed importem wyrobów produkowanych w nieekologiczny sposób z krajów trzecich.



Podatek ten powinien również obejmować sektor energetyki, w którym w wielu regionach UE (Hiszpania, Polska, kraje bałtyckie) importowana jest energia konwencjonalna, produkowana bez uwzględnienia kosztów emisji.



- Jesteśmy przekonani, że mechanizm w tym przypadku zapewni minimalizację zjawiska „ucieczki emisji”. Niemniej jego wprowadzenie musi jednocześnie uwzględniać sytuację państw importujących energię elektryczną spoza Unii Europejskiej - wyjaśnia PKEE.



Podatek graniczny od emisji dwutlenku węgla może również stanowić nowe otwarcie dla negocjacji w kwestiach klimatycznych z krajami takimi, jak Chiny czy USA i zapoczątkować dyskusję na temat globalnych wyzwań w tym obszarze.



PKEE z zadowoleniem przyjmuje deklarację Komisji Europejskiej o zachowaniu zgodności mechanizmu z zasadami Światowej Organizacji Handlu i innymi międzynarodowymi zobowiązaniami UE, ponieważ stanowiło to jeden z największych powodów zaniepokojenia w odniesieniu do wprowadzenia tego rozwiązania. Jesteśmy bowiem przekonani, że podatek ten pomoże zwiększyć ambicje klimatyczne na całym świecie. Umożliwi także wyrównanie szans w tych gałęziach przemysłu, które są szczególnie narażone nierówną konkurencję w związku ze zjawiskiem „ucieczki emisji”.



Dochodzenie do zerowej emisji netto będzie wymagało ogromnej elektryfikacji gospodarki, powodującej wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. Co kluczowe, nowe niskoemisyjne moce wytwórcze będą musiały uwzględniać technologie przejściowe, takie jak elektrownie gazowe (niezbędne do zabezpieczenia OZE) i jądrowe (moc podstawowa zastępująca elektrownie węglowe). Umożliwi to bowiem płynne przejście do mniej emisyjnych źródeł energii, jednocześnie przyczyniając się do dekarbonizacji sektora energetyki.By właściwie ocenić koszty transformacji, plany Komisji Europejskiej w zakresie zwiększenia celówklimatycznych na rok 2030 z poziomu 40 proc. do 50-55 proc. redukcji emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z rokiem 1990, w opinii PKEE, wymagają przeprowadzenie dokładnej analizy ich oddziaływania na każde państwo członkowskie.Ponadto potrzeba poniesienia dodatkowych nakładów inwestycyjnych w sektorze energetycznym wynikająca ze zwiększenia ambicji w unijnej polityce klimatycznej do roku 2030, powinna być kompensowana z proporcjonalnie zwiększonego Funduszu Modernizacyjnego. Umożliwi to państwom o niskim PKB na mieszkańca zmniejszenie ponoszonych kosztów realizacji nowych celów.Polski Komitet Energii Elektrycznej z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź wprowadzenia Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji uwzględniającego różne punkty początkowe państw członkowskich na drodze transformacji energetycznej. Niemniej, aby Fundusz Sprawiedliwej Transformacji mógł mieć realny wpływ na realizację celów unijnej polityki klimatycznej, jego budżet musi zostać znacząco zwiększony.Ponadto Fundusz w szerszym zakresie musi uwzględniać potrzeby regionów górniczych będących w okresie transformacji.W związku z tym w ramach tego mechanizmu powinno być dostępne co najmniej 20 mld euro nowych środków, przeznaczonych dla tych właśnie regionów. Ponadto Fundusz powinien nie tylko uwzględniać realizację celów transformacji energetycznej z perspektywy społecznej i lokalnej, ale również wspierać finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE) rozwijane w skali regionalnej. Przyczyni się to bowiem nie tyko do zmiany miksów energetycznych zgodnie z celami klimatycznymi UE, ale umożliwi także przekwalifikowywanie zawodowe pracowników zatrudnionych dotychczas w sektorze np. wydobywczym.- Nowelizacja dyrektywy w sprawie opodatkowania energii nie powinna narażać na spowolnienie transformacji energetycznej w krajach uzależnionych od węgla i częściowo przechodzących na wysokosprawne elektrownie gazowe. Należy pamiętać o tym, że proces transformacji musi zapewniać energię przystępną cenowo odbiorom końcowym, szczególnie w państwach członkowskich wciąż silnie uzależnionych od wykorzystywania paliw kopalnych do wytwarzania energii elektrycznej - wskazuje PKEE.Dlatego też PKEE uważa, że przed nowelizacją dyrektywy, niezbędne jest przeprowadzenie oceny wpływu proponowanych zmian, by móc lepiej ocenić skutki społeczne i ekonomiczne tego mechanizmu na poziomie poszczególnych państw członkowskich.Ponadto w opinii PKEE osiągnięcie solidarnej transformacji energetycznej będzie możliwe jedynie poprzez utrzymanie wymogu przyjmowania jednomyślnie decyzji w zakresie polityki podatkowej, co wynika z artykułu 113 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.W ocenie PKEE, wprowadzenie podatku granicznego od emisji dwutlenku węgla może pomóc w zagwarantowaniu przedsiębiorstwom europejskim równych warunków konkurowania z zagranicznymi podmiotami, które nie są zobowiązane do przestrzegania unijnych wymogów środowiskowych.