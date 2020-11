New Energy Investments z decyzją o emisji obligacji do 75 mln zł

New Energy Investments, która jest spółką zależną Columbus Energy, podjęła uchwałę, w sprawie emisji do 75 tys. obligacji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 tys. zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej do 75 mln zł. Obligacje zostaną zaproponowane w całości, tj. w liczbie 75 tys. sztuk do objęcia wyłącznie jednemu inwestorowi - Bankowi Ochrony Środowiska.