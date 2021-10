NFOŚIGW chce dopłacać nawet 21 tys. zł do pomp ciepła

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej chce uruchomić nowy program dopłat do zakupu i montażu w domu jednorodzinnym pompy ciepła; na ten cel będzie można otrzymać nawet 21 tys. zł - poinformował PAP wiceszef Funduszu Paweł Mirowski.

Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚIGW) w rozmowie z PAP poinformował, że Fundusz przygotował założenia programu dopłat do zakupu i montażu domowych pomp ciepła.

Wyjaśnił, że ma to związek z promocją coraz większego wykorzystania prądu na własne potrzeby w ramach systemu prosumenckiego oraz korzystania z czystych form ogrzewania. Według ostatnich danych w Polsce mamy ponad 600 tys. prosumentów.

Mirowski wyjaśnił, że program dopłat do pomp ciepła byłby skierowany do właścicieli nowobudowanych domów jednorodzinnych. W przypadku już istniejących domów, to ich właściciele, chcąc wymienić istniejące źródło ciepła na pompę, mogą skorzystać z dofinansowania dostępnego w ramach programu antysmogowego "Czyste powietrze".

"Planujemy uruchomić wsparcie, ale będziemy mogli zrobić dopiero po akceptacji programu przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny. Zaproponowaliśmy w nim dopłaty w wysokości do 30 proc. kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu pompy ciepła, ale nie więcej niż 21 tys. zł" - poinformował wiceszef NFOŚiGW.

Mirowski dodał, że jeśli program uzyska "zielone światło" z EBI, to powinno się go udać uruchomić w pierwszej połowie przyszłego roku.

Program będzie finansowy ze środków tzw. Funduszu Modernizacyjnego, którego operatorem w Polsce jest NFOŚiGW. Środki z tego Funduszu mają być przeznaczone na finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii, poprawę efektywności energetycznej, magazynowanie energii, modernizację sieci energetycznych oraz wsparcie transformacji w regionach węglowych.

Fundusz Modernizacyjny służy modernizacji sektora energii w państwach o największych wyzwaniach związanych z realizacją unijnych celów redukcji emisji CO2. Zasilą go środki pochodzące ze sprzedaży przez Komisję Europejską uprawnień do emisji stanowiących 2 proc. całkowitej puli unijnej. Polsce zostaną przydzielone środki pochodzące ze sprzedaży 135 mln uprawnień do emisji, a ich wartość wg. obecnych stawek/cen emisji, daje ok. 25 mld zł.