NFOŚiGW oraz spółka Orlenu i Synthosu podpiszą umowę ws. reaktorów SMR

NFOŚiGW i Orlen Synthos Green Energy w ramach inwestycji kapitałowej doprowadzą do przygotowania, budowy i komercjalizacji obiektów energetyki jądrowej przy wykorzystaniu reaktorów typu BWRX-300 GE Hitachi - poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

NFOŚiGW dodał, że strony porozumienia uzgodnią cele środowiskowe do osiągnięcia, model ekonomiczny projektu i harmonogram jego realizacji, biznesplan oraz postanowienia umowy inwestycyjnej.

Docelowo w latach 2029-2036 ma powstać w Polsce sieć czystych ekologicznie elektrowni nuklearnych SMR o łącznej mocy około 10 tys. MWe - wskazano.

Fundusz zapowiedział, że w czwartek dojdzie do podpisania umowy między NFOŚiGW a spółką Orlen Synthos Green Energy (OSGE) ws. współpracy w zakresie budowy w Polsce małych elektrowni jądrowych opartych na technologii SMR (Small Modular Reactors).

W poniedziałek w Abu Zabi podpisano memorandum o współpracy wokół reaktora BWRX-300 przez dozory jądrowe Polski i Kanady. Polski i kanadyjski dozór będą wymieniać się informacjami w zakresie najlepszych praktyk i przeglądów technicznych w obszarze tej technologii; strony zobowiązały się również do dzielenia się wynikami niezależnych analiz i ocen prowadzonych w ramach procesu licencjonowania.

W kwietniu ma zostać podanych 25 lokalizacji, gdzie powstanie ok. 79 SMR-ów

Na początku lutego br. prezes PKN Orlen Daniel Obajtek informował, że w kwietniu ma zostać podanych 25 lokalizacji, gdzie powstanie ok. 79 SMR-ów w ramach tzw. energetyki jądrowej rozproszonej.

Pod koniec stycznia br. cztery firmy podpisały kontrakt, który ma prowadzić do budowy i uruchomienia w Kanadzie do końca 2028 r. pierwszego na świecie reaktora jądrowego BWRX-300. Jednostki tego typu w Polsce chcą budować Orlen i Synthos.

BWRX-300 to projekt GE-Hitachi Nuclear Energy. GEH - joint-venture amerykańskiego GE i japońskiego Hitachi. Należy do rodziny reaktorów wodno-wrzących (BWR). Jednocześnie, ze względu na stosunkowo niewielką moc - 300 MWe jest zaliczany do tzw. SMR - małych reaktorów modułowych. Pierwszy taki reaktor ma powstać w kanadyjskiej elektrowni jądrowej Darlington.

Nad zastosowaniem technologii BWRX w Polsce pracuje od 2019 r. koncern Synthos. W sierpniu 2020 r. spółka Synthos Green Energy (SGE) została Partnerem Strategicznym GEH z zakresie rozwoju i budowy BWRX-300. Współpracę z SGE w obszarze energetyki jądrowej nawiązał również PKN Orlen, tworząc spółkę Orlen Synthos Green Energy. W lipcu 2022 r. złożyła ona do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki wniosek o wydanie ogólnej opinii dotyczącej technologii BWRX-300.

Dokumentacja techniczna bazuje na dokumentacji przygotowanej przez GEH dla kanadyjskiego regulatora w ramach VDR (ang. Vendor Design Review) - przedlicencyjnego przeglądu technologii. SGE podpisał z Ontario Power Generation umowę, na mocy której polska spółka będzie mogła skorzystać z wiedzy i doświadczeń z prac nad projektem w Darlington. Jak mówił PAP wiceprezes GEH David Sledzik, firma zakłada, że pierwszy reaktor u polskiego klienta ruszy w 2029 r., mniej więcej rok po jednostce dla OPG.