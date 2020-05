NFOŚiGW: w programie "Mój Prąd" można złożyć wniosek on-line

Ci, którzy nie mają profilu zaufanego czy e-dowodu, a chcą skorzystać z dotacji na instalacje fotowoltaiczne z programu "Mój Prąd", będą mogli złożyć elektroniczny wniosek przez pełnomocnika - poinformował we wtorek PAP Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nowe rozwiązanie zostało przygotowane przez NFOŚiGW we współpracy z resortem cyfryzacji i Centralnym Ośrodkiem Informatyki.

Jak tłumaczy Fundusz, aby skorzystać z opcji złożenia wniosku przez pełnomocnika, należy pobrać wzór pełnomocnictwa ze strony mojprad.gov.pl (zakładka "Złóż wniosek"), wydrukować go, podpisać - a następnie załączyć w formie skanu do elektronicznego formularza na gov.pl.

"Nowa opcja w +Moim Prądzie+ ma na celu maksymalne poszerzenie możliwości składania elektronicznych wniosków o dotacje. Rozstając się z końcem marca z papierowymi wnioskami w programie deklarowaliśmy uruchomienie prac nad kolejną cyfrową usługą, umożliwiającą składanie wniosków przez pełnomocnika. Udało nam się wdrożyć tę usługę. Od teraz pełnomocnik, czyli osoba upoważniona, może szybko i łatwo wyręczyć potencjalnych wnioskodawców w internetowym aplikowaniu o dotację" - powiedział prezes NFOŚiGW Piotr Woźny.

Jak podkreślił Fundusz, "Mój Prąd" to największy w Europie program finansujący mikroinstalacje fotowoltaiczne (PV) dla osób fizycznych. Jego budżet to 1 mld zł, a oferowane dofinansowanie w formie dotacji pokrywa do 50 proc. kosztów kwalifikowanych montażu i zakupu instalacji, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Dotychczas, w ramach pierwszego i trwającego drugiego naboru wniosków, złożono ponad 73 tys. wniosków na dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Fundusz wyjaśnił, że na podstawie dotychczas złożonych wniosków wypłacono bądź wypłaconych zostanie ponad 360 mln zł zł dotacji. Wartość inwestycji w domową fotowoltaikę, zrealizowanych przez polskie gospodarstwa domowe dzięki programowi "Mój Prąd", osiągnęła ok. 1,8 mld zł.