NFOŚiGW zwiększy budżet programu "Mój prąd"

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej chce po raz kolejny zwiększyć budżet zamkniętej już drugiej edycji programu "Mój prąd", tak by więcej osób mogło skorzystać z dotacji - przekazał Fundusz. Dodano, że takich osób jest ponad 20 tys.

Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął decyzję o ponownym zwiększeniu puli pieniędzy przeznaczonych dla osób, które w drugim naborze ubiegały się o dofinansowanie do domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Oznacza to, że dotacje może otrzymać nawet ponad 20 tysięcy wnioskodawców umieszczonych obecnie na listach rezerwowych - wyjaśniono.

Uchwała zarządu NFOŚiGW wymaga teraz przygotowania specjalnego programu priorytetowego, który będzie umożliwiał finansowanie wyłącznie projektów umieszczonych na listach rezerwowych, sporządzonych w trakcie realizacji programu Mój Prąd 2.0 - zaznaczono.

Narodowy Fundusz przekazał nad kolejnym zwiększeniem budżetu w drugiej edycji programu "Mój Prąd". "Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął decyzję o ponownym zwiększeniu puli pieniędzy przeznaczonych dla osób, które w drugim naborze ubiegały się o dofinansowanie do domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych. Oznacza to, że dotacje może otrzymać nawet ponad 20 tysięcy wnioskodawców umieszczonych obecnie na listach rezerwowych" - wyjaśniono.

Tym samym potwierdziły się wcześniejsze nieoficjalne informacje, że zarząd Funduszu pracuje obecnie nad mechanizmem, który miałby umożliwić wypłatę dopłat dla beneficjentów, którzy spełnili wymogi formalne w "Moim Prądzie" 2.0., ale z powodu wyczerpania się alokacji wynoszącej 1,159 mld zł trafili na listy rezerwowe. Z informacji wynikało, że na liście rezerwowej jest ok. 23 tys. wniosków na kwotę ok. 117 mln zł. Nabór wniosków w drugiej odsłonie programu zakończył się na początku grudnia 2020 roku.

Narodowy Fundusz podkreślił, że mimo zwiększenia budżetu programu do 1,159 mld zł nie pozwoliło to na zaspokojenie oczekiwań setek tysięcy osób wnioskujących o dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na dachach ich domów. Wnioskodawcy, których wnioski zostały wprawdzie pozytywnie ocenione, ale nie wystarczyło dla nich środków finansowych na dotacje, trafili na listy rezerwowe.

"Zarząd NFOŚiGW postanowił zadbać o środki finansowe dla grupy wnioskodawców umieszczonych na listach rezerwowych i podjął decyzję o kolejnym zwiększeniu puli pieniędzy dla drugiego naboru w programie Mój prąd. Uchwała zarządu NFOŚiGW wymaga teraz przygotowania specjalnego programu priorytetowego (lub wprowadzenia zmian w już istniejącym), który będzie umożliwiał finansowanie wyłącznie projektów umieszczonych na listach rezerwowych, sporządzonych w trakcie realizacji programu Mój Prąd 2.0" - wyjaśniono.

Fundusz zapewnił, że wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski w drugim naborze i trafili na listy rezerwowe, otrzymają dofinansowanie w kwocie do 5 tys. zł, gdyż taki zakładała tamta edycja. W obecnym kończącym się trzecim naborze dofinansowanie wynosi do 3 tys. zł.