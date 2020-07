Nie bać się neutralności klimatycznej! To inwestycja, na której możemy zarobić

Transformację energetyczną często widzi się jako zjawisko, które prowokuje tylko koszty, ale przecież jest to fenomenalna okazja do nowych inwestycji - mówi WNP.PL Michał Motylewski, managing counsel w kancelarii Dentons. Do końca 2020 r. Komisja Europejska chce przyjąć europejskie prawo o klimacie: cel - osiągniecie neutralności klimatycznej UE do 2050 r.

Szansa dla Polski

Koronawirus uderzył w Zielony Ład

Uwaga na regiony

Komisja Europejska zapowiedziała, że celem gospodarki państw UE na rok 2050 jest neutralność klimatyczna.- Energetyka pozostaje jednym z kluczowych komponentów w procesie transformacji. W dzisiejszych czasach na transformację energetyczną trzeba patrzeć w szerszym kontekście, zarówno przez pryzmat społeczny, jak i ekonomiczny. Tych perspektyw nie da się rozdzielić. Gospodarka zeroemisyjna to przecież nie tylko wąsko rozumiana zeroemisyjna energetyka. Nowoczesna gospodarka zeroemisyjna mówi o tym, jak mamy gospodarować różnymi zasobami nie tylko dziś, ale i dalej, do 2050 r. To zmiana sposobu myślenia o wykorzystaniu zasobów – tłumaczy Michał Motylewski.Teraz wszyscy się zastanawiają, w jaki sposób gospodarka będzie wychodziła z kryzysu wywołanego przez koronawirus. Taki proces oznacza także przywracanie możliwości przetwarzania zasobów, która czasowo była ograniczona.- To szansa dla Polski. Przed nami istotny etap dzielenia i alokowania unijnych środków i funduszy. Jeżeli chcemy mieć realnie szansę na sukces i zdobycie finansowania, musimy już teraz myśleć, jak najlepiej te środki wykorzystywać dla wspólnego pożytku - ocenia Michał Motylewski. Podkreśla również, że - z perspektywy gospodarki zeroemisyjnej - każde państwo UE w praktyce jest krajem rozwijającym się.- Na razie żadne państwo członkowskie nie jest rozwinięte pod względem gospodarki zeroemisyjnej; wszyscy zostaliśmy zdegradowani - przez zmiany klimatyczne - do pozycji krajów rozwijających się. Teraz albo podejmiemy wyzwanie i do 2050 r. staniemy się państwem rozwiniętym, albo zlekceważymy problem i pozostaniemy na obecnym poziomie. W Polsce mamy dużą gospodarkę i znaczne zasoby - musimy je efektywnie i mądrze wykorzystać, aby znaleźć się w czołówce – podpowiada Michał Motylewski.W jego ocenie instytucje finansowe będą coraz bardziej otwierać się na inwestowanie w projekty o mniejszej skali, a nie tylko wielkie inwestycje z imponującymi budżetami i dużymi stopami zwrotu, pozwalającymi na osiągnięcie zadowalających marż. Rośnie dziś zainteresowanie finansowaniem mniejszych przedsięwzięć, które całościowo składają się na duże portfele.W kontekście koronawirusa i zapaści gospodarczej pojawia się pytanie o tempo realizacji Europejskiego Zielonego Ładu.- Niewątpliwie wiele rozwiązań w ramach Europejskiego Zielonego Ładu przygotowano w sytuacji, w której nikt nie spodziewał się, że może nastąpić tak dramatyczne tąpnięcie ekonomiczne. Te rozwiązania muszą teraz brać pod uwagę tę nową rzeczywistość gospodarczą – mówił w rozmowie z WNP.PL Michał Kurtyka, minister klimatu.Jak wyjaśnia, to np. wzmocnienie odporności gospodarki unijnej i wzmocnienie łańcuchów wytwarzania, jeżeli chodzi o przemysły, które przyczyniają się do transformacji energetycznej.- To wyzwania, które są oczywiste i które muszą znaleźć się w myśleniu o przyszłości energetyki i muszą zmodyfikować Zielony Ład. Co więcej, nie można wykluczyć, że wiele rozwiązań tworzących Zielony Ład zostanie opóźnionych z tego powodu, że naszym podstawowym zadaniem w tym momencie jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania gospodarek,czy też ze względu na ograniczenia możliwości finansowych. Mamy przecież świadomość, że stoją przed nami ogromne wyzwania kosztowe wiążące się z transformacją energetyki – przekonywał Michał Kurtyka.Zaznacza przy tym, że wiele wskazuje na to, że transformacja energetyczna będzie niosła ogromne szanse, również dla polskiego przemysłu. Michał Kurtyka zwraca uwagę, że niezależnie od Zielonego Ładu widać wiele poczynań, które i tak musimy przeprowadzić, a które są spójne z kierunkami Zielonego Ładu, jak np. podniesienie jakości powietrza i wzmocnienie lokalnego wymiaru bezpieczeństwa energetycznego.- To takie działania, które mogą znaleźć się w przemyślanej na nowo koncepcji bodźca innowacyjnego czy bodźca gospodarczego ze strony UE po koronawirusie -i są spójne z naszymi obecnymi priorytetami – zapewnia Michał Kurtyka.Polską szansą może być np. zmiana systemu ogrzewania - w kierunku takiego, który będzie w większym stopniu zapewniał dbałość o czyste powietrze i dawał szansę uczestnictwa w tych zmianach polskiemu przemysłowi.Zmierzając w kierunku Zielonego Ładu, trzeba pamiętać o lokalnych rynkach pracy. Obecnie w kopalniach węgla kamiennego pracuje nadal ok. 80 tys. osób, dochodzą do tego firmy z nimi kooperujące.PGG wyliczyła, że dzięki tej grupie, w postaci podatków i opłat publicznych budżet centralny zyskuje 3,1 mld zł rocznie, a do budżetów lokalnych i regionalnego wpływa ponad 170 mln zł. Prawie 800 mln zł za zakupy i dzierżawę otrzymują co roku dostawcy zaawansowanego technicznie sprzętu.Nie można zmarnować tego potencjału.W otoczeniu PGG działa 3,5 tys. kooperantów. Obroty Grupy na poziomie 9 mld zł rocznie napędzają regionalny i krajowy rynek. Roczne nakłady na inwestycje w PGG to 2,5-3 mld zł. PGG szykuje też zmiany w swej działalności.- PGG wypatruje nowych i rozwojowych obszarów aktywności, które uzupełniałyby zasadniczy zakres działalności firmy. Transformację pojmujemy jako wyzwanie do dalszego rozwoju, do poszukiwania nowych cech firmy i podwyższania kompetencji pracowników, gdyż nowoczesne, zaawansowane technologicznie linie biznesowe wymuszają rozwijanie wiedzy i kompetencji - deklaruje Tomasz Rogala, prezes PGG.Z opublikowanego w czerwcu 2020 r. raportu McKinsey & Company wynika, że osiągnięcie przez Polskę neutralności klimatycznej do 2050 r. jest możliwe, choć będzie ogromnym wyzwaniem. Dzięki dekarbonizacji (koszty mogą sięgnąć dodatkowo 380 mld euro) nasz kraj mógłby zwiększyć niezależność energetyczną. Dekarbonizacja może też obniżyć o ok. 75 mld euro koszty operacyjne oraz przyczynić się do rozwoju nowych branż gospodarki i stworzenia nawet 300 tys. miejsc pracy.Z dokumentu wynika, że emisja gazów cieplarnianych w Polsce wyniosła w 2017 r. 380 milionów ton ekwiwalentu CO2, czyli przeszło 800 g CO2e na każde euro PKB. Pod tym względem nasz kraj jest na trzecim miejscu w UE.