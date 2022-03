Nie będzie powrotu do starych cen paliw, ale benzyny nie zabraknie

Ceny paliw na naszych stacjach to koszt, który trzeba i warto ponieść, by powstrzymać Rosję przed dalszą agresją. Jesteśmy gotowi zrezygnować z rosyjskiego surowca i przestawić nasze rafinerie na ropę z innych rejonów świata, a zniesienie sankcji na Iran na pewno gospodarczo nam pomoże. My w Polsce mamy w pewnym sensie lepszą sytuację niż w wielu krajach zachodniej Europy. Minister Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, specjalnie dla WNP.PL. o energetycznym i surowcowym bezpieczeństwie Polski w trakcie trwającej wojny na Ukrainie.

Synchronizacja europejskiej energetyki z ukraińską bez fizycznego połączenia z Polską

– My w Polsce mamy w pewnym sensie lepszą sytuację niż w wielu krajach zachodniej Europy. Dlatego, że po zakończeniu tych infrastrukturalnych inwestycji, co w tym roku nastąpi i zamknięciu długoterminowego kontraktu na dostawy z Gazpromem (koniec bieżącego roku) będziemy mieli sytuację, w której z różnych źródeł (w postaci skroplonej, czy gazu „z rur”) będziemy mogli doprowadzić ten surowiec bardzo elastycznie do kraju – dodaje Naimski.Ukraiński minister energetyki zwrócił się na początku ubiegłego tygodnia do Unii Europejskiej z prośbą o synchronizację krajowego systemu z CEN, tj. systemem energetycznym kontynentalnej Europy, najszybciej, jak to możliwe. Komisja Europejska dąży do tego, by było to możliwe jak najszybciej, ale póki co w trybie awaryjnym.Minister Piotr Naimski podtrzymuje polityczną wolę polskiej strony do takiej operacji:- Warto też powiedzieć, że pomiędzy Polską, a Ukrainą nie ma w tej chwili żadnej linii energetycznej, która by tej synchronizacji służyła. W związku z tym ta synchronizacja jest prowadzona nie bezpośrednio przez polski system. (…) Można system ukraiński przyłączyć do Europy, odłączyć go od systemu postsowieckiego, poprzez istniejące połączenia między Ukrainą i Słowacją, Ukrainą i Węgrami oraz Ukrainą i Mołdawią.Nie zmienia to faktu, że ewentualne nagłe skutki działań wojennych wymierzonych w ukraińską energetykę odczujemy równie dotkliwie, co kraje połączone z Ukrainą w sposób bezpośredni.- To jest oczywiście zagrożenie dla operatorów europejskich – przyłączanie systemu elektroenergetycznego, który jest w wojnie. Trzeba też powiedzieć, że Ukraińcy przeprowadzili test pracy wyspowej – oni się odłączyli od systemu sowieckiego w końcu lutego i pracują w izolacji. Ten system pomimo wojny, pomimo zniszczeń, które tam się zdarzają, ten system pracuje stabilnie. To jest przesłanka, która skłania do tego, żeby ten krok wykonać – podkreśla Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.