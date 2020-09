"Nie będzie większych trudności z przedłużeniem systemu aukcyjnego"

- Fundamentalną i bardzo oczekiwaną zmianą przez rynek jest wydłużenie aukcyjnego systemu wsparcia do 2026 roku. To pokazuje już wartość jaką zbudowaliśmy w oparciu o rynek aukcyjny. Spodziewam się, prawdę mówiąc, że nie będzie większych trudności z zatwierdzeniem tego systemu ponieważ mamy przedłużyć funkcjonowanie czegoś co się sprawdziło - mówi Michał Motylewski, managing counsel, kancelaria Dentons.







System aukcyjny w, tak to powiedzmy, w obecny reżimie prawnym może działać do końca czerwca 2021, a po przedłużeniu ma funkcjonować do końca czerwca 2021.



- Zmieniamy system aukcyjny istotnie w stosunku do tego, jak został przez Komisję zatwierdzony po poprzedniej notyfikacji. Polski rząd będzie notyfikował tę zmianę w Komisji Europejskiej i Komisja ją oceni. Spodziewam się prawdę mówiąc, że nie będzie większych trudności z zatwierdzeniem tego systemu, ponieważ mamy przedłużyć funkcjonowanie czegoś co się sprawdziło. I co więcej - czegoś co jest traktowane w UE jako pewien system preferowany czy modelowy- mówi Michał Motylewski.



Wskazuje, że po przedłużeniu systemu aukcyjnego w zaplanowany sposób przynajmniej z technicznego punktu widzenia możliwe byłoby przeprowadzenie aukcji także w II połowie 2021 roku.



- Pozostaje pytanie czy ta nowelizacja w obecnym kształcie już wystarczy, żeby taka dodatkową aukcje w 2021 roku przeprowadzić, czy jakieś doprecyzowanie przepisów będzie jeszcze konieczne.

Rozumiem, że to jest mało kontrowersyjna kwestia, bardziej pragmatyczna żebyśmy na ostatnim etapie prac mieli pewność, że wszystkie elementy tego systemu ustawodawca kontroluje - mówi Michał Motylewski.