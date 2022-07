Nie będzie wstrzymania dostaw energii dla centrów handlowych

Nie planujemy ograniczeń dostaw energii dla centrów handlowych. Jesteśmy w troszkę innej sytuacji niż większość państw europejskich. Na pewno będziemy zachęcać i nieustannie zachęcamy do oszczędzania energii i gazu - powiedziała we wtorek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Szefowa MKiŚ zapewniła podczas wtorkowej konferencji prasowej, że nie ma planów ograniczania dostaw energii centrom handlowym.

- Jesteśmy w troszkę innej sytuacji niż większość państw europejskich, między innymi jeśli chodzi o gaz, to jest ściśle powiązane. Na pewno będziemy zachęcać i nieustannie zachęcamy do oszczędzania energii i gazu, ale bardziej ta zachęta wynika z tego, że uznajemy, że każdy z nas w polskich gospodarstwach jeśli chodzi o oszczędzanie energii, oszczędzanie gazu, oszczędzanie wody ma dużo do zrobienia w swoich codziennych nawykach - zwróciła uwagę Anna Moskwa.

- I tu jest ważne zadanie dla nas na najbliższy czas, aby dobre postawy, dobre rozwiązania upowszechniać. Takiego rozwiązania z centrami handlowymi na dzisiaj nie potrzebujemy i nie planujemy - zaznaczyła Anna Moskwa.