Nie daj się oszukać w sieci - kampania edukacyjna Grupy Tauron

Pod hasłem "Miej bezpieczeństWWWo pod kontrolą i nie daj się oszukać w sieci" grupa energetyczna Tauron rozpoczęła kampanię edukacyjną na temat bezpiecznego korzystania z internetu. Eksperci radzą, m.in. jak nie dać się okraść przez internet.

"Mamy nadzieję, że akcja edukacyjna, w której postawiliśmy na przystępny język i szeroki zasięg oddziaływania, dotrze do jak największej ilości internautów, a zwłaszcza do seniorów, którzy coraz chętniej poruszają się w świecie internetu" - powiedział prezes spółki Tauron Sprzedaż Rafał Soja, cytowany w piątkowym komunikacie prasowym Grupy.

W ramach kampanii zaplanowano m.in. cykl artykułów poradnikowych w prasie lokalnej i działania w mediach społecznościowych. Bazą kampanii jest darmowy e-book, który można pobrać w serwisie obsługowym "Mój Tauron".

Eksperci przypominają, m.in. by w internecie używać tzw. silnego hasła, a unikać haseł łatwych do zgadnięcia lub odszyfrowania. Niewłaściwym hasłem jest np. kombinacja składająca się z naszego imienia i roku urodzenia - potencjalny oszust może wykorzystać taką wiedzę, by dostać się do naszego konta. Należy także dokładnie sprawdzać nadawców wiadomości e-mail czy sms-ów.

"Cyberoszuści podszywają się pod znane instytucje czy firmy, m.in. pod Tauron, i wyłudzają od klientów dane osobowe, pieniądze, a także dostęp do informacji zapisanych w komputerze. Trzeba więc dokładnie sprawdzać zarówno adres nadawcy, jak i uważać na załączone linki" - ostrzega Tauron.