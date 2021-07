Nie ma alternatywy. PKN Orlen na drodze do neutralności klimatycznej

Eksperci są zgodni co do tego, że działania podejmowane m.in. przez Orlen, w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych, trzeba pochwalić i chociaż rząd oficjalnie jeszcze nie zadeklarował osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. to spółka, która wkrótce ma szansę stać się koncernem multienergetycznym, zadeklarowała działania zmierzające do osiągnięcia europejskich wymagań.

Niskoemisyjne źródła energii to jedyny właściwy kierunek

- Działania, podejmowane m.in. przez Orlen, trzeba pochwalić: zmiany się rozpoczęły, chociaż rząd oficjalnie jeszcze nie zadeklarował osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. - mówi Piotr Maciążek. - Według mnie połączenie Orlenu, Lotosu i PGNiG może pomóc w zmianach, bowiem do zmian jest potrzebny kapitał. Wiele spółek energetycznych „dosypywało” pieniądze do branży górniczej i dzisiaj tego kapitału nie mają. W Orlenie jest świadomość konieczności zmian. Koncern kumuluje gotówkę na potrzeby procesu inwestycji, m.in. emitując zielone obligacje - dodaje Maciążek.Artur Bartoszewicz z rady naukowej Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej podkreślał, że najistotniejszym aspektem w podejmowanym procesie jest podnoszenie świadomości społeczeństwa o tym co się dzieje, a niestety wiedza i świadomość o transformacjach energetycznych jest w Polsce najniższa na świecie. Jego zdaniem, do tak ważnych decyzji publicznych należy podchodzić w sposób otwarty komunikacyjnie - przedstawiać jasno zyski i straty jakie mogą się pojawiać.- Ministerstwo Aktywów Państwowych zdecydowało się na przekazanie informacji o fuzji i to było bardzo odważne i dobrze, że w ogóle zostało ogłoszone. Trzeba też wziąć pod uwagę nie tylko stronę społeczną, ale także wszystkie uzgodnienia transenergetyczne (przykład Czechy i Turów), zaraz Niemcy zwiększą dystans w transformacji energetycznej. Jesteśmy takim trochę karłem z garbem, który próbuje krzyczeć, żeby nas zauważono, ale w mechanizmach sieciowych trzeba dobrze układać się z sąsiadami i stąd bardzo ważne jest przygotowanie do negocjacji z sąsiadami, żeby mieć też oręż do walki – dodaje.Czyste, zielone technologie mają nie tylko przyczynić się do niskoemisyjnej transformacji gospodarki, ale też do rozwoju jej potencjału. Całkowita suma globalnych inwestycji w energię odnawialną osiągnęła w 2019 roku ponad 280 mld dolarów. Eksport z Polski urządzeń do wytwarzania energii, m.in. turbin wiatrowych i wodnych, czy paneli fotowoltaicznych wart był 300 mln dolarów, co stanowi zaledwie 0,3 proc. światowego eksportu.Polska dalej jest krajem najbardziej uzależnionym od węgla - energię w 70 proc. pozyskujemy z węgla, a Bełchatów jest największą elektrownią węglową w UE. Polskie gospodarstwa domowe zużywają prawie 90 proc. węgla spalanego w gospodarstwach w całej Unii.- Trzeba sobie uświadomić, że z zieloną energią jesteśmy obecnie jak w 1997 roku z internetem. Jesteśmy na początku zmiany myślenia na ten temat. Świadomość koncernów, że czas gospodarki opartej na tradycyjnych źródłach energii się kończy, jest obecnie bardzo wysoka, widać więc, w którym kierunku ten trend zmierza. Natomiast Fundusze Inwestycyjne szukają możliwości inwestycyjnych. Tu nie ma miejsca na kompromisy i coraz więcej krajów, nawet Chiny, zmierzają ku tej transformacji energetycznej do 2050 roku. Wygląda na to, że w Polsce jest dużo inicjatyw mających na celu produkcję energii zielonej, tu możemy odegrać bardzo istotną rolę - podkreśla Piotr Dubno, ekonomista.Długoterminowa polityka energetyczna UE jest bez wątpienia zgodna z Polską racją stanu i naszą odpowiedzialnością względem przyszłych pokoleń. Z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski ważne jest posiadanie jasno określonej strategii oraz silnego lidera, który będzie tę strategię realizować.