Nie ma odwrotu. Przebudowa polskiej energetyki wywróci rzeczywistość

Realizacja celów „Polityki energetycznej Polski do 2040” może kosztować ok. 110 mld euro, z czego odnawialne źródła energii pochłoną ok. 40 mld euro. Eksperci sceptycznie podchodzą do realizacji niektórych planów, a jednocześnie wskazują na szanse związane z przebudową polskiego systemu elektroenergetycznego.

Nie ma ucieczki od megatrendów

Gaz - paliwo przejściowe

Transformacji wymaga ciepłownictwo. Na 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie aż 37 znajduje się w Polsce, a poziom stężenia pyłów zawieszony i benzo(a)pirenu wielokrotnie przekracza normy dopuszczone przez WHO.Przebudowa energetyki przyniesie też duże zmiany na rynku pracy. Likwidacji ok. 100 tys. miejsc pracy w branży wydobywczej towarzyszyć będzie powstawanie, ok. 300 tys. nowych w sektorach związanych z energetyką odnawialną.Jak podkreślają autorzy raportu, doświadczenia pokazują, że plany rozwojowe polskiej energetyki, które nie uwzględniają megatrendów i polityki energetyczno-klimatycznej UE, nawet jeśli są akceptowalne w momencie ich podejmowania, muszą być korygowane. Przykładem jest zaniechana budowa węglowej Elektrowni Ostrołęka C. Według obecnych planów będzie ona zasilana mniej emisyjnym gazem ziemnym.Istotny dla osiągnięcia celów klimatycznych do 2050 r. dla Polski będzie rozwój energetyki jądrowej. Zdaniem ekspertów ILF tempo jej rozwoju będzie jednak wolniejsze od tego, które zakłada PEP2040.- Obserwując wyzwania organizacyjnej związane z wyborem lokalizacji czy technologii, ale również z brakiem ponadpartyjnego konsensusu, znacznie bardziej realna jest realizacja bloków o mocy 3 GW do 2040 r. zamiast zakładanych 6-9 GW - wskazano.W opinii ILF w 2040 r. Polska stanie się dojrzałym rynkiem morskiej energetyki wiatrowej, wiodąc prym w basenie Morza Bałtyckiego z 11 GW mocy zainstalowanej, ugruntowanym łańcuchem dostaw oraz zapleczem portowym. Warunkiem jest jednak nawiązanie strategicznych partnerstw z firmami zagranicznymi i uruchomienie szeroko zakrojonego programu rozwoju energetyki morskiej.- Konieczne jest także pogodzenie się z faktem, że udział krajowych dostawców produktów i usług w polskim rynku offshore wartym 130 mld zł będzie wynosić przy optymistycznych szacunkach do 50 proc. - wyliczyli eksperci.Do 2040 r. wzrośnie znaczenie wodoru jako „brakującego ogniwa” w zakresie transformacji trudnych do dekarbonizacji sektorów jak transport, przemysł hutniczy czy produkcja nawozów.Zdaniem ILF, przy zachowaniu odpowiedniej determinacji, wodór może stać się istotną przewagą technologiczną i konkurencyjną Europy. Obecnie spółka obserwuje już na rynku duże zainteresowanie zwiększeniem udziału wodoru we współspalaniu w blokach gazowych.Wyzwaniem jest jednak infrastruktura do przesyłu i dystrybucji wodoru oraz wytwarzanie zielonego wodoru, biorąc pod uwagę cele neutralności klimatycznej.Obecnie Polska produkuje 11 proc. wodoru w Europie, co daje nam trzecie miejsce. Jest on jednak - podobnie jak w innych krajach - wytwarzany z paliw kopalnych.- Skala inwestycji i wdrożeń dotyczących zielonego wodoru jest w Polsce nadal niewielka, a cele wskazane w projekcie strategii wodorowej nie są wystarczająco ambitne - przewidują 50 MW mocy elektrolizerów do 2025 r. i 2 GW do 2050 r. - zaznaczyli eksperci.Szeroko zakrojone inwestycje w bloki gazowe są - w opinii ILF - technicznie i ekonomicznie uzasadnione.- Trend ten jest w globalnej przestrzeni jedynie fazą przejściową pomiędzy wysokoemisyjną energetyką, z jaką mamy do czynienia dziś, a niskoemisyjną energetyką, do której dążymy - wskazano.- W 2040 r. polska energetyka w duże mierze będzie oparta na paliwach gazowych, których nie zaliczamy do niskoemisyjnych paliw. Bloki gazowe zbliżają nas do osiągnięcia celów redukcji emisji w 2030 r. W perspektywie 2050 r. będą one pełniły funkcję stabilizacji sieci, a nie narzędzia do osiągnięcia neutralności klimatycznej - dodano.Jak wyjaśniono, czas eksploatacji bloku gazowego szacuje się na 25-30 lat, więc elektrownie uruchomione w 2030 r. będą wciąż działać w 2050 r.Pesymistycznie eksperci podchodzą natomiast do wyzwań stawianych przed ciepłownictwem. Zdaniem ILF, stworzenie efektywnych systemów ciepłowniczych w ciągu niespełna 20 lat jest „myśleniem życzeniowym”.- Przy obecnym braku przekonania operatorów sieci ciepłowniczych, braku systemowych rozwiązań promujących efektywność ciepłownictwa i braku wsparcia finansowego, do roku 2040 w Polsce jedynie 60 proc. systemów będzie można uznać za efektywne - podsumowali eksperci ILF, przypominając o założonym w PEP2040 wskaźniku 85 proc. do 2030 r.Zobacz też: ILF celuje w megainwestycje. W tle ekspansja