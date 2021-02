Nie ma śląskiego zielonego ładu, jest śląski bałagan

Na wtorek, 9 lutego 2021 r. zaplanowano rozmowy strony rządowej z organizacjami związkowymi z sektora węglowego i energetycznego. Jednak tydzień wcześniej, 2 lutego, rząd przyjął Politykę energetyczną Polski do roku 2040. Kolejność powinna być odwrotna, teraz związkowcy staną przed faktem dokonanym. To pozorowanie dialogu - mówi WNP.PL Bogdan Tkocz, wiceprzewodniczący Komitetu protestacyjno-strajkowego w Grupie Tauron, przedstawiciel Solidarności.

Narzucony model transformacji

Wzrost hurtowych cen energii spowodowany jest m.in. wzrostem cen CO2, które muszą kupować elektrownie węglowe. Jest na to sposób.- Polska nie wykorzystuje nowych technologii obniżenia emisji CO2. Jedną z takich technologii jest wychwytywanie CO2 i mineralizacja CO2 do np. węglanu wapnia. Są takie technologie na świecie, można je więc wykorzystać. Dlaczego rząd Polski nie podjął takich decyzji, aby śląski przemysł zaangażował się w technologie wychwytywania i zagospodarowania CO2? To byłoby z pożytkiem dla energetyki, przemysłu jak i dla całego regionu - zaznacza Bogdan Tkocz.Jak ocenia, rząd w niewielkim stopniu wykorzystuje pomysły polskiej nauki przy transformacji energetycznej. Doświadczenia naukowców powinny być wykorzystane przy wdrażaniu nowych rozwiązań, jak np. współspalania mułów węglowych czy rozwoju ciepłownictwa.W jego ocenie nie możemy sobie dać narzucić modelu transformacji, w którym pozbędziemy się naszych atutów tego, czym dysponujemy już teraz a zamiast tego będziemy sprowadzać produkty z zagranicy, jak np. urządzenia do fotowoltaiki.- Z fotowoltaiką jest wiele problemów, o którym prawie się nie mówi. Z czasem wydajność paneli fotowoltaicznych spada, ogniwa się starzeją, trzeba więc będzie je wymieniać. A panele to trudny przedmiot do recyklingu. Dodatkowo, rozwój energetyki słonecznej wymaga ogromnych inwestycji w sieci niskiego napięcia - podkreśla Bogdan Tkocz.Problematyczny jest także rozwój energetyki atomowej.- Już teraz planuje się wyłączanie elektrowni węglowych, które mają być zastąpione elektrowniami jądrowymi. Ale jesteśmy dopiero na etapie przygotowywania planów rozwoju energetyki jądrowej, nie znamy lokalizacji elektrowni ani technologii, w jakich zostaną wybudowane. Więc do uruchomienia elektrowni atomowych droga jest bardzo daleka. Czy do tego czasu będziemy naszą energetykę opierać tylko na wiatrakach i energetyce słonecznej? - zastanawia się Bogdan Tkocz.Kolejnym nie najlepszym pomysłem rządu, który uderzy w energetykę jest propozycja rezygnacji z tzw. obliga giełdowego. Komitet protestacyjno-strajkowy w grupie Tauron podpowiada, że trzeba się dokładnie zastanowić, co przyniesie likwidacja obliga. Zdaniem komitetu, likwidacja obliga będzie szkodliwa dla energetyki.