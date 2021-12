Choć nasz biznes w większości objęty jest EU ETS, bierzemy pod uwagę zachowanie różnorodności paliwa, węgla nie wykluczając jako paliwa rezerwowego lub szczytowego. Zastanawiamy się, jak zróżnicować miks paliwowy, by utrzymać elastyczność w zarządzaniu marżą i nie uzależnić się od jednego paliwa. Naszym zdaniem dywersyfikacja paliw to obecnie jeden z kluczy do sukcesu w ciepłownictwie; drugi to optymalizacja wielkości źródeł pod kątem zobowiązań EU ETS - mówi Jacek Chodkowski, prezes zarządu Dalkia Polska, dyrektor generalny grupy Dalkia w Polsce.

W początkowej fazie mamy projekt utylizacji odpadów komunalnych w Sosnowcu, gdzie jedną z mocno rozważanych opcji jest budowa instalacji termicznego przekształcenia odpadów. Będziemy powtarzać podejście do biomasy. Obecnie czekamy na rozstrzygnięcia regulacyjne: jaka biomasa będzie możliwa do użycia w produkcji ciepła.- Szacujemy, że do 2029 roku już nie powinniśmy używać węgla w ciepłownictwie, ale zarazem trudno dzisiaj powiedzieć, czy tak będzie na pewno... Sytuacja jest bardzo zmienna. Atrakcyjnym paliwem wydaje się RDF, w ubiegłym roku słyszeliśmy, że warto inwestować w gaz, a gdy popatrzeć na ciepłownie, które nie są objęte EU ETS, czyli o mocy poniżej 20 MW, to teraz niestety najbardziej opłacalny jest węgiel.Choć nasz biznes w większości objęty jest EU ETS, bierzemy pod uwagę zachowanie różnorodności paliwa, węgla nie wykluczając jako paliwa rezerwowego lub szczytowego.Zastanawiamy się jak zróżnicować miks paliwowy, żeby utrzymać melastyczność w zarządzaniu marżą i nie uzależnić się od jednego paliwa. Naszym zdaniem dywersyfikacja paliw to obecnie jeden z kluczy do sukcesu w ciepłownictwie; drugi to optymalizacja wielkości źródeł pod kątem zobowiązań EU ETS. Źródła o mocy poniżej 20 MW nie podlegają EU ETS - i to szansa dla mniejszych systemów.- Moim zdaniem nie ma uniwersalnych recept na ciepłownictwo przyszłości. W małych miastach trzeba na systemy patrzeć lokalnie, tzn. z uwzględnieniem miejscowych możliwości zaopatrzenia w paliwa czy perspektyw przyłączeń nowych odbiorców. Te systemy mają już konkurencję. Powstają nowe osiedla z lokalnymi kotłowniami, których w kosztach zakupu mieszkań nawet nie widać.Ciepłownie nie bardzo mogą na to reagować, bo zwykle to systemy nieefektywne energetycznie, czyli takie, które nie mogą liczyć na pomoc publiczną, a bez tej pomocy nie są w stanie przedstawiać konkurencyjnych ofert i osiągnąć efektu skali. Bez pomocy publicznej bardzo trudno przekształcić ciepłownię w elektrociepłownię, bo zwykle nie ma komu sprzedawać ciepłej wody użytkowej, a to "baza" dla elektrociepłowni.Transformacja trochę się zapętla i pewnie niektóre średnie albo małe firmy ciepłownicze będą miały problemy.- Jak już powiedziałem, moim zdaniem nie ma uniwersalnych recept na ciepłownictwo przyszłości, ale scentralizowane, systemowe zaopatrzenie w ciepło ma sens wtedy, kiedy skala robi różnicę, tzn. gdy koszty jednostkowe dostawy ciepła rozkładają się na tylu odbiorców, że ceny są mniejsze niż w przypadku alternatywnych źródeł zaopatrzenia w ciepło.Wyzwaniem dla dużych systemów ciepłowniczych jest zatem przede wszystkim utrzymanie możliwie dużej skali działalności; jest kilka zjawisk, które temu zagrażają. Należą do nich termomodernizacja budynków, brak nowych klientów na szeroką skalę, ale też brak ochrony ciepła systemowego przez regulatora, czego przykładem jest długotrwały brak możliwości przenoszenia w ceny ciepła pełnych kosztów CO2. My nie narzekamy, ale ciepłownictwo już „nie kręci się samo” - jak kiedyś. Prosta działalność się skończyła i coraz częściej stajemy przed poważnymi wyzwaniami.- Myślę, że się bez mała samo kręciło, bo ciepłownie czy elektrociepłownie produkowały ciepło z węgla, po cenach ustalanych według modelu „koszty plus” i trzymanych pod kontrolą, co oznaczało relatywnie niskie koszty ogrzewania.Obecnie to się zmieniło, tzn. jeśli nie uda się utrzymać kosztów ogrzewania systemowego na mniej więcej stałym poziomie procentowym w wydatkach gospodarstw domowych, to aktywnie zaczną szukać alternatyw. Wzrost kosztów ogrzewania będzie postrzegany jako powód ograniczeń innych wydatków.- Nie mówimy „nie”. Jednak nie ukrywamy, że ekspansja w ciepłownictwie nie jest teraz naszym priorytetem.- W tym roku podjęliśmy decyzję o rozwoju Dalkii w Polsce w obszarze dekarbonizacji przemysłu.Poza ciepłownictwem, które mamy, nasze główne starania i wysiłki to teraz realizacja projektów dla klientów przemysłowych Dalkii i grupy EDF, którzy mają swe fabryki i zakłady w Polsce, ale oczywiście także dla innych klientów.Dekarbonizacyjne potrzeby przemysłu zaczęły być wyraźnie zauważalne, a my oferujemy pełen zakres outsourcingu energetycznego.- Dekarbonizacja przemysłu jest związana z ilością zużywanej energii elektrycznej, pary i sprężonego powietrza, a nie z konkretną branżą. Mamy klientów zarówno w przemyśle papierniczym, jak i w farmacji.Dekarbonizacja polega zwykle na odejściu od wytwarzania potrzebnych mediów ze źródeł węglowych na rzecz źródeł o mniejszej lub zerowej emisyjności CO2. Bardzo wyraźną cechą zmian w przemyśle jest "autoprodukcja" energii, chęć osiągnięcia samowystarczalności i niezależności od zewnętrznych dostawców. Przemysł dąży do owej "autoprodukcji", bo dzięki niej może chociażby ograniczyć koszty dystrybucji.- Przemysł bardzo często pyta o możliwości zakupu energii z OZE, a w przypadku koncernów międzynarodowych dążenie do zawierania umów zakupu energii typu PPA to norma.Oczywiście, zwykle chodzi o tzw. wirtualne PPA, czyli bez fizycznej bezpośredniej dostawy kupionej energii z OZE, bo to nie jest możliwe, ale z gwarancjami pochodzenia energii. Ze względu na opłatę mocową, przemysł stara się też wypłaszczać profil zużycia energii. Przynajmniej nasze doświadczenie pokazuje jednak, że tu możliwości są ograniczone.- Powstające w zakładach przemysłowych ciepło odpadowe nie ma przywileju w zastosowaniu w ciepłownictwie systemowym. W związku z tym zakłady przemysłowe, które mają ciepło odpadowe i mogłyby je tanio sprzedać, nie są brane pod uwagę jako dostawca ciepła do sieci.- Zakup ciepła odpadowego przez przedsiębiorstwo ciepłownicze oznaczałoby, że czyjeś inne ciepło nie zostanie sprzedane, a może być to na przykład ciepło ze źródła tej samej firmy, która ma sieci ciepłownicze. Mówiąc prościej: z punktu widzenia firm ciepłowniczych często nie ma interesu w zakupach ciepła odpadowego. Będzie ono kupowane, gdy uzyska przywilej stosowania (tak. jak to się stało w przypadku ciepła z OZE) - jeśli nie będzie wypierać zielonego ciepła.Warto pomyśleć o wykorzystaniu ciepła odpadowego w ciepłownictwie, bo na pewno nie jest dobrą drogą dla firm ciepłowniczych koncentracja na pokrywaniu rosnących kosztów. To bowiem oznacza pompowanie cen, a klienci też mają swój próg wrażliwości cenowej. Już były takie sytuacje, że ceny ciepła z gazu były korzystniejsze niż ciepła systemowego - i nie uszło to uwadze odbiorców ciepła.