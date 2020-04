Nie ma zagrożeń dla reaktora jądrowego w Świerku

Pojawiają się fałszywe informacje o rzekomej awarii reaktora jądrowego w Świerku (woj. mazowieckie). Nie odnotowano żadnych zdarzeń mogących wpłynąć na pracę reaktora MARIA - poinformował w piątek zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Grzegorz Świszcz.

Wiadomość o fałszywych informacjach dotyczących awarii reaktora jądrowego w Świerku Grzegorz Świszcz podał na Twitterze.

"Uwaga Fake News! Pojawiają się fałszywe informacje o rzekomej awarii reaktora jądrowego w Świerku. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nawiązało kontakt z Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych - nie odnotowano żadnych zdarzeń mogących wpłynąć na pracę reaktora MARIA" - napisał zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

"W związku z rozpowszechnianymi w ostatnich godzinach nieprawdziwymi informacjami o rzekomym zagrożeniu radiacyjnym wykrytym lub spowodowanym w Świerku, informuję, że Narodowe Centrum Badań Jądrowych pracuje normalnie, biorąc pod uwagę warunki epidemiologiczne. W instytucie nie występują i nie miały miejsca żadne zdarzenia nietypowe czy problemy techniczne, które mogłoby budzić niepokój" - informuje rzecznik centrum, dr Marek Pawłowski.



Komunikat o sytuacji w NCBJ przekazał on "w związku z nieprawdziwymi pogłoskami budzącymi niepokój społeczny".



Pawłowski dodał, że służby ochrony radiologicznej nie rejestrują też żadnych odczytów wskazujących na anomalie w poziomie promieniowania tła.



"Co do zgłaszanych podejrzeń, że ktoś z pracowników NCBJ kanałami prywatnymi rozpowszechnia wspomniane nieprawdziwe informacje, to możemy jedynie wyrazić głębokie przekonanie, że nic takiego nie miało miejsca, a wszyscy nasi pracownicy postępują odpowiedzialnie" - napisał Pawłowski.



Rzecznik centrum przypomniał, że Państwowa Agencja Atomistyki - instytucja monitorująca sytuację radiacyjną w Polsce i poza granicami - nie donosi o żadnym zagrożeniu dla terenu naszego kraju.