Nie możemy ratować Turowa za wszelką cenę

– Uważam, że Czesi dzisiaj próbują wyrwać to, co się da w sytuacji, kiedy atmosfera w Komisji Europejskiej dla Polski w sprawie węgla jest bardzo krytyczna – komentuje dla WNP.PL sytuację Turowa europoseł Grzegorz Tobiszowski, były wiceminister energii.

Europejska ocena likwidacji polskiego górnictwa

Pod koniec maja br. w Katowicach rząd podpisał z przedstawicielami górniczych związków zawodowych tzw. umowę społeczną, w której zawarto harmonogram zamykania poszczególnych kopalń oraz wpisano pakietowe rozwiązania, które chronić będą zatrudnionych w górnictwie przez najbliższe lata.Zgodnie z tym dokumentem wydobycie węgla kamiennego w Polsce ma się zakończyć w 2049 roku.Plan likwidacji węglowego górnictwa został wysłany do Brukseli i czeka na akceptację Komisji Europejskiej.– Jest zgoda społeczna na te procesy. To daje nam więcej atutów przy ewentualnych kontrargumentach ze strony Komisji. Myślę, że powinna ona ostatecznie przychylić się do polskich propozycji – twierdzi Grzegorz Tobiszowski, poseł do Parlamentu Europejskiego.Były wiceminister energii uważa, że nasz kraj od lat procesy przekształceń w energetyce konwencjonalnej ma dobrze przygotowane i że tę konsekwencję dostrzegają też europejskie instytucje.– Dotychczas nie przegraliśmy żadnych tego rodzaju negocjacji w Brukseli. Nie dlatego, że Komisja była nam tak przychylna. Pokazywaliśmy racjonalność zjawiska, przedstawialiśmy całość procesów. To również broni dzisiaj tę całą sytuację. W momencie, kiedy mamy zgodę społeczną - jest to wartość - uważa były wiceminister.Przekonuje jednak, że wyłączanie węglowych bloków energetycznych nie może zostać wyznaczone do 2049 roku, bo „dynamika stawiania nowych źródeł wytwórczych z OZE czy ewentualnie z wykorzystaniem energetyki jądrowej spowoduje zbyt istotne luki”.– Jestem zwolennikiem tego, żebyśmy przede wszystkim mogli sami wytwarzać energię. Sami, czyli kupować jej jak najmniej. W momencie, kiedy nabywamy jej duże ilości z zewnątrz, tworzymy miejsca pracy w innych krajach. Stymulujemy tamtejszy biznes, a nie swój – podsumowuje Tobiszowski.