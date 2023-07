Nie można wykluczyć rosyjskiego ataku w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej

Jest mało prawdopodobne, by siły rosyjskie przeprowadziły atak terrorystyczny w okupowanej Zaporoskiej Elektrowni Atomowej – pisze w najnowszym raporcie amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW).

Po wysadzeniu zapory na Dnieprze w Nowej Kachowce nie można wykluczyć, że Rosjanie się do tego posuną.

Analitycy ISW ocenili wcześniej, że siły rosyjskie nie byłyby w stanie kontrolować konsekwencji "celowego wypadku" w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej i że taki wypadek mógłby pogorszyć zdolność Rosji do umocnienia okupacji południowej Ukrainy, ponieważ część regionu byłaby niezdatna do zamieszkania i nienadająca się do zarządzania.

Możliwości. Trzy scenariusze dotyczące możliwego "celowego incydentu radiologicznego"

"Jednakże zniszczenie przez Rosję zapory na Dnieprze w Nowej Kachowce miało również negatywny wpływ na siły rosyjskie i stąd nie można wykluczyć ewentualnych rosyjskich planów sabotażu w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej" - zauważa ISW.

Analitycy przedstawili trzy scenariusze dotyczące możliwego "celowego incydentu radiologicznego" w elektrowni. W pierwszym z nich Rosjanie mogliby zrzucić napromieniowaną wodę z zaporoskiej elektrowni do Zbiornika Kachowskiego, by uniemożliwić Ukraińcom przejście przez już w dużej mierze osuszony akwen.

W drugim scenariuszu siły rosyjskie mogłyby stworzyć radioaktywną chmurę, która pokryje duży obszar południowej Ukrainy, jednak według ISW reaktory są zaprojektowane w taki sposób, że byłoby to trudne do wykonania.

Federacja Rosyjska nadal stosuje politykę oskarżania Ukrainy o swoje własne zamiary

Ostatecznie okupanci mogliby spowodować wypadek o małym zasięgu, by uniemożliwić ofensywę armii ukraińskiej w pobliżu samej elektrowni.

"W przypadku każdej z tych możliwości korzyści militarne dla sił rosyjskich nie przewyższają możliwych (negatywnych) konsekwencji" - podkreślił think tank.

Federacja Rosyjska nadal stosuje politykę oskarżania Ukrainy o swoje własne zamiary - zaznaczył ośrodek. ISW opisał słowa rzeczniczki rosyjskiego MSZ Marii Zacharowej o rzekomych przygotowaniach Ukrainy do ataku na Zaporoską Elektrownię Atomową jako "absurdalne i typowe dla polityki informacyjnej Kremla".

Groźba wypadku w elektrowni może zostać wykorzystane przez Rosję do zastraszenia Ukrainy

W konkluzji analitycy zauważają, że groźba wypadku w elektrowni może zostać wykorzystane przez Rosję do zastraszenia Ukrainy w celu powstrzymania kontrofensywy na południu, a także do wywarcia presji na Zachód przed szczytem NATO w Wilnie.

Zaporoska Elektrownia Atomowa, największa w Europie, znajduje się w pobliżu miasta Enerhodar na południu Ukrainy. Od marca 2022 roku jest okupowana przez wojska rosyjskie. Władze ukraińskie informowały w ostatnich dniach o zmniejszaniu się obecności Rosjan w elektrowni i obawach o przygotowywanie przez nich ataku terrorystycznego.