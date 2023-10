Nie tylko gaz zamiast węgla. Dekarbonizacja ciepłownictwa przyśpiesza

Inwestycje w transformację ciepłownictwa już są realizowane. Poza gazowymi źródłami niskoemisyjnymi warto również zwrócić uwagę na zeroemisyjne. Widać też rozwój nowoczesnej i wydajnej technologii kotłów elektrodowych - wskazuje dr inż. Karol Pawlak z Politechniki Warszawskiej.

Dr inż. Karol Pawlak z Politechniki Warszawskiej wskazuje, że procesy związane z dekarbonizacją ciepłownictwa w Polsce są ogromnym wyzwaniem stojącym przed energetyką lokalną, ale także przed dużymi koncernami energetycznymi.

- Co ważne, inwestycje w transformację ciepłownictwa – choć mniej rozpalają wyobraźnię opinii publicznej niż elektrownie jądrowe czy farmy wiatrowe – już są realizowane - zaznacza Karol Pawlak.

Naukowiec podaje, że zgodnie z polityką klimatyczną UE i Polityką Energetyczną Polski 2040, za 17 lat gospodarstwa domowe i przemysł mają być ogrzewane przez ciepło systemowe oraz źródła niskoemisyjne.

Podkreśla, że ta gałąź gospodarki ma ogromny wpływ na lokalne społeczności, które czerpią z tego rodzaju energetyki ciepło niezbędne do ogrzewania domów i mieszkań.

- Dlatego w wielu przypadkach ciepłownie należą do samorządów, a modernizacja tych źródeł jest najczęściej wyzwaniem, z którym lokalne struktury nie mogą sobie poradzić ze względów finansowych i organizacyjnych - wskazuje Karol Pawlak.

Koncerny energetyczne działając lokalnie wspierają systemową modernizację ciepłownictwa

Dodaje, że według różnych szacunków sprostanie unijnym wymogom dotyczącym dekarbonizacji ciepłownictwa wiąże się z inwestycjami, których wartość liczona jest w dziesiątkach miliardów złotych.

- Co ważne, inwestycje w transformację ciepłownictwa – choć mniej rozpalają wyobraźnię opinii publicznej niż elektrownie jądrowe czy farmy wiatrowe – już są realizowane. Część ciepłowni należy do koncernów energetycznych, które działając lokalnie wspierają systemową modernizację ciepłownictwa- zaznacza Karol Pawlak.

Podaje, że tylko PGE zakłada, że do 2030 roku cała energia cieplna wytwarzana przez grupę będzie pochodziła wyłącznie ze źródeł zero- i niskoemisyjnych i wskazuje, że zgodnie z tymi założeniami, rezygnacja z wykorzystywania węgla do produkcji ciepła będzie postępowała szybciej niż w przypadku elektroenergetyki, dla której węgiel jeszcze przez wiele lat będzie bardzo ważnym surowcem.

- Warto zauważyć, że polskie systemy ciepłownicze należą do największych w Europie. Mamy największą liczbę przyłączonych gospodarstw domowych, około 40 proc. z nich korzysta z ciepła systemowego. Ze względu na straty w przesyle ciepła systemów ciepłowniczych nie da się scentralizować w skali kraju - tłumaczy Karol Pawlak.

Rezygnacja z węgla do wytwarzania ciepła szybko przekłada się na jakość powietrza w miastach

Wskazuje, że ciepłownie muszą się znajdować stosunkowo blisko odbiorców, a więc niedaleko centrów miast oraz osiedli mieszkaniowych, a zatem rezygnacja z węgla do wytwarzania ciepła bardzo szybko i odczuwalnie przekłada się na jakość powietrza na terenach miejskich i na komfort życia mieszkańców.

- Ciepło systemowe kojarzy się w Polsce przede wszystkim z węglem, tymczasem już teraz w wielu miastach surowiec ten nie jest wykorzystywany do celów grzewczych. W Zielonej Górze i Toruniu dominuje gaz. Kolejne ciepłownie gazowe, w tym wytwarzające energię cieplną w kogeneracji, są otwierane w kolejnych miastach - wskazuje Karol Pawlak.

- Polska Grupa Energetyczna wyznacza trendy transformacji ciepłownictwa - tylko w tym roku uruchomione zostały, lub wkrótce zostaną, inwestycje m.in. w Bydgoszczy, Zgierzu, Gorzowie, Rzeszowie, Kielcach, Lublinie, czy Wrocławiu. Proces dekarbonizacji rynku ciepła w instalacjach PGE jest prowadzony na bezprecedensowo dużą skalę, która w ciągu kilku lat pozwoli na zastąpienie węgla niskoemisyjnymi technologiami- komentuje Karol Pawlak.

Podaje, że według danych PGE zastąpienie dotychczasowych źródeł ciepła i energii elektrycznej technologią opartą na gazie ziemnym spowoduje spadek emisji: tlenków siarki o 90 procent, dwutlenku węgla o 40 procent, tlenków azotu o 20 procent i pyłów o 85 procent.

Transformacja ciepłownictwa wymaga współpracy i zaangażowania wielu interesariuszy

- Poza gazowymi źródłami niskoemisyjnymi warto również zwrócić uwagę na zeroemisyjne. Już teraz instalacje fotowoltaiczne wspomagają pracę uruchamianych instalacji gazowych. Widać też rozwój nowoczesnej i wydajnej technologii kotłów elektrodowych. Pierwsze, o mocy 130 MW, grupa PGE uruchomiła w 2022 w Gdańsku- przypomina Karol Pawlak.

Wskazane kotły przetwarzają energię elektryczną w energię cieplną. W przyszłości, po uruchomieniu farm wiatrowych na Bałtyku, będą wykorzystywać nadmiary wytworzonej na morzu energii dostarczając ciepło dla mieszkańców.

Przed polskim ciepłownictwem jest szereg wyzwań wynikających z polityki klimatycznej UE – pakietów Fit for 55 i RePowerEU.

- Zgodnie z polityką klimatyczną UE i Polityką Energetyczną Polski 2040, za 17 lat gospodarstwa domowe i przemysł mają być ogrzewane przez ciepło systemowe oraz źródła niskoemisyjne. To realistyczne założenia pod warunkiem, że w proces ten zaangażują się nie tylko koncerny energetyczne, ale też inni uczestnicy rynku – operatorzy sieci, samorządy, władze centralne, a wreszcie sami odbiorcy- uważa Karol Pawlak.