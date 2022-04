Nie tylko OZE. Jak poprzez efektywne zarządzanie energią firmy mogą realizować idee zrównoważonego rozwoju?

Kiedy myślimy o tym, jak firma może wdrażać w swojej działalności idee zrównoważonego rozwoju, często przychodzą nam do głowy inwestycje w źródła energii odnawialnej – przede wszystkim instalacje fotowoltaiczne. Jednak zrównoważony rozwój w praktyce to nie tylko własne ekologiczne źródła „zielonej” energii. To także efektywne gospodarowanie zasobami energii, które przedsiębiorstwo już posiada lub których utworzenie przewiduje.

Kryzys post-pandemiczny, konsekwencje wojny na Ukrainie, inflacja – to wszystko przyczyniło się do obecnych trudności na rynku energetycznym, które dotykają wszystkich, także przedsiębiorców. Wysokie koszty energii skłaniają do stawiania pytań: czy idei zrównoważonego rozwoju nie należy odłożyć w czasie, czy nie powrócić do konwencjonalnych źródeł energii, byle tylko przetrwać na rynku? Tymczasem podwyżki cen energii, a co za tym idzie – także kosztów funkcjonowania firm – mogą stać się impulsem do przemyślenia procesów zarządzania energią w przedsiębiorstwach, zweryfikowania istniejących strategii zrównoważonego rozwoju oraz szukania oszczędności w nowych obszarach.



Co Ty wiesz o zarządzaniu procesem zużycia energii?

W przedsiębiorstwach produkcyjnych pobór i zużycie energii są ściśle powiązane ze stosowanymi procesami technologicznymi. Szczegółowe dane dotyczące energii pozwalają na monitorowanie czynników kosztowych, minimalizowanie ryzyka i wskazywanie obszarów optymalizacji. Firmy doradcze, takie jak Enel X, dostarczają narzędzia pomiarowe do gromadzenia tych danych i analizowania profilu energetycznego podmiotów biznesowych. Ocenie podlega zarządzanie ryzykiem operacyjnym związanym ze zużyciem energii w konkretnej firmie. Następnie opracowuje się odpowiednią strategię zarządzania zużyciem energii oraz określa nowe możliwości zwiększenia jej efektywności.

W przypadku firm energochłonnych, posiadających co najmniej 300 kW mocy przyłączeniowej lub zużywających minimum 2 GWh rocznie, sprawdza się udział w programach Demand Side Response (DSR), który umożliwia zmniejszenie kosztów energii bez konieczności inwestycji, a nawet uzyskanie wymiernych korzyści finansowych. Usługa DSR zakłada dobrowolne i krótkoterminowe obniżenie zużycia energii elektrycznej przez firmy lub przesunięcie w czasie jej poboru na polecenie operatora systemu, Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE). Firma uczestnicząca w programie otrzymuje do 200 tys. złotych rocznie za samą gotowość do redukcji 1 MW mocy w godzinach szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną.



Inwestować czy oszczędzać?

Te dwa podejścia do kwestii energii w firmach – „inwestycyjne” i „oszczędnościowe” – nie wykluczają się, a mogą wzajemnie uzupełniać. Tak więc liczy się nie tylko modernizacja infrastruktury energetycznej, ale również optymalizacja wydatków na energię i nieustanne zdobywanie wiedzy na temat świadomego zarządzania jej zużyciem.

Zakład Schumacher Packaging w Myszkowie w celu optymalizacji kosztów monitoruje własne zużycie energii, a dodatkowo szuka możliwości jego ograniczenia. Grupa Remondis z branży recyklingowej stale poszukuje sposobów na obniżenie kosztów energii. Analiza zużycia, dobór taryf, optymalizacja zamówionej mocy i opłat stałych oraz kompensacji mocy biernej są tam prowadzone na bieżąco.

Firmy rozważają też inwestycje we własne instalacje fotowoltaiczne. Skorzystanie z możliwości, jakie daje obu przedsiębiorstwom udział w programie DSR w ramach współpracy z Enel X wpisuje się w ich działania oszczędnościowe. Zyskały one wsparcie w zarządzaniu procesem zużycia energii, a co za tym idzie – także narzędzia użyteczne w budowaniu zrównoważonego rozwoju firmy oraz wprowadzaniu idei gospodarki obiegu zamkniętego.

