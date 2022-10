Nie wolno nam zmarnować tak dobrego kryzysu

– Kryzysy się zdarzają, co nie znaczy, że nie powinniśmy mieć długofalowej strategii. I tą strategią jest właśnie zielona transformacja, która przez wojnę na Ukrainie uzyskała dodatkowy wymiar – mówił Bartłomiej Pawlak, wiceprezes PFR.

Według rządowych szacunków zawartych w ubiegłorocznej Polityce Energetycznej Polski transformacja energetyczna może pochłonąć ok. 1,6 bln zł w perspektywie 2040 r. Otoczenie się zmienia, galopuje inflacja napędzana cenami nośników energii, zmienia się też rachunek za przejście na zieloną stronę mocy.

Bartłomiej Pawlak zwraca jednak uwagę, że nie można zapominać o tym, że rosną również koszty nietransformowania systemu. To nam wyznacza trend transformacji.

Zdaniem wiceprezesa PFR obecny kryzys, wywołany wojną w Ukrainie, nadaje nowy wymiar transformacji, poprzez dodanie do niej elementu bezpieczeństwa energetycznego.

Materiał pochodzi z konferencji PRECOP27. Zapisy naszych debat znajdziecie tutaj (https://www.precop.pl/2022/pl/sesje/). Transformacja i niezależność energetyczna oraz zrównoważona gospodarka będą także głównymi tematami #EEC2023 (Europejski Kongres Gospodarczy odbędzie się 24-26 kwietnia).

Wojna na Ukrainie uświadomiła nam skalę uzależnienia od surowców kopalnych, głównie rosyjskich, i przyspieszyła działania na rzecz uniezależnienia się od nich. Coraz częściej słychać, że wojenny kryzys za wschodnią granicą wręcz przyspieszył zieloną transformację gospodarki, a mówimy o miliardowych inwestycjach w technologie przyszłości, które mają nam zagwarantować niezależność energetyczną.

Jednak jak projektować tej skali inwestycje – chociażby w odnawialne źródła energii, wodór czy atom – gdy tak naprawdę obecnie martwimy się, jak i za ile ogrzać nasze domy tej zimy?

Mimo kryzysu wywołanego wojną, nie zmieniamy obranego kursu zielonej transformacji

Zdaniem wiceprezesa Polskiego Funduszu Rozwoju Bartłomieja Pawlaka te dwie perspektywy się nie wykluczają.

– Za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Nie wiemy, co będzie za miesiąc, czym się ona skończy. Musimy poradzić sobie z tym kryzysem, przy wszystkich jego nieprzewidywalnościach. Dostosowywać do tej sytuacji możemy się tu i teraz, szukać środków zaradczych, które pozwolą nam przetrwać najbliższe miesiące – mówił podczas konferencji PRECOP27 Bartłomiej Pawlak, wskazując, że to już się dzieje, m.in. poprzez obniżanie cen energii, które ma wesprzeć przedsiębiorców, samorządy, spółki samorządowe i mieszkańców. To są kroki zaradcze, które mają zamortyzować skutki splotu różnych kryzysów.

Wojna dokłada do transformacji namacalny element bezpieczeństwa energetycznego

– Z drugiej strony nie powinniśmy zapominać o tym, co doskonale ujął Winston Churchill, że „nie wolno zmarnować tak dobrego kryzysu”. Powinniśmy się zastanowić, jak wyciągnąć z niego długofalowe wnioski i pierwszym, który się nasunął, było właśnie wzmocnienie transformacji, o której mówimy od 10 czy 15 lat – mówi wiceprezes PFR, dodając, że tym razem jednak trzeba wziąć już pod uwagę światowe realia i dołożyć do transformacji istotny, bo namacalny, element bezpieczeństwa energetycznego.

– Kryzysy się zdarzają, ten jest większy niż inne, z którymi mieliśmy do czynienia, co nie znaczy, że nie powinniśmy mieć długofalowej strategii. I tą strategią jest właśnie zielona transformacja, która przez wojnę w Ukrainie zyskała dodatkowy wymiar – dodał Bartłomiej Pawlak.

W dalszej części rozmowy zobacz, o ile w dobie kryzysu wzrósł rachunek za przejście na zieloną stronę mocy, jak sfinansować to gigantyczne, transformacyjne wyzwanie, a także czy kłopoty z unijnymi funduszami, na które wciąż czeka Polska, mogą zaszkodzić działaniom na rzecz transformacji polskiej gospodarki.