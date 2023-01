Nie wszyscy są za atomem. Byli ministrowie środowiska apelują do opozycji

Byli ministrowie środowiska wraz z organizacjami ekologicznymi zorganizowali konferencję prasową pod sejmem, w której domagali się od opozycji, jako środowiska aspirującego do przejęcia władzy, o przedstawienie jasnego stanowiska w sprawie rozwoju energetyki jądrowej.

W konferencji prasowej zorganizowanej pod sejmem wzięło udział pięciu byłych szefów resortu środowiska - Tomasz Podgajniak, Maciej Nowicki, Stanisław Żelichowski, Radosław Gawlik i Michał Wilczyński. Poparli oni list otwarty skierowany do liderów opozycji, w którym podkreśla się konieczność przyjęcia wspólnej strategii dla polskiej energetyki. Strategia ta miałaby połączyć różne grupy społeczne ponad partyjnymi podziałami i postawi na oszczędność energii i źródła odnawialne.

Opozycja razem z PIS przegłosowała specustawę jądrową

Była to reakcja na przegłosowanie przez sejm specustawy jądrowej, czołowego projektu PIS-u, który ma na celu zastępowanie nieefektywnych elektrowni węglowych drogą technologia jądrową. Według pomysłodawców listu do opozycji Polska nie jest na to przygotowana. Kontrowersyjną specustawę jądrową razem z PiS przegłosowała opozycja – 446 głosów za. Przeciw głosowała jedynie trójka parlamentarzystów z partii Zieloni, a wstrzymała się od głosu trójka posłów z PO – można przeczytać na stronie stowarzyszenia ekologicznego Eko-Unia, jednego ze współtwórców petycji.

Pomysłodawcy petycji skierowanej do opozycji uważają, że parlament przy nowym rozdaniu politycznym powinien zrewidować swoją politykę wobec energetyki jądrowej i postawić na rozwój odnawialnych źródeł energii. W przypadku energetyki jądrowej występują bowiem ich zdaniem duże koszty użytkowania zasobów nieodnawialnych, w tym wody, które według środowiska naukowego nie zostały jeszcze oszacowane przez stronę rządową, a umowa z firmą Westinghouse jest nietransparentna.

Energetyka jądrowa jest droga i istnieją dla niej tańsze alternatywy

Jak utrzymują autorzy petycji, zamiast wydawać z budżetu państwa 254 mld zł, w przypadku elektrowni atomowych, które powstaną w perspektywie 25 lat, będzie można ze środków prywatnych firm i obywateli – dużo szybciej, bo w ciągu kilkunastu lat- wybudować: 4 500 MW w nowych biogazowniach rolniczych i komunalnych (koszt ok. 100 mld zł) oraz uzyskać ok. 20 500 MW mocy z wiatraków na lądzie (łączny koszt ok. 154 mld zł).

Ponadto, jak napisano w petycji, rozwój energetyki jądrowej stoi w sprzeczności z nastrojami społecznymi. Od 1987 roku, kiedy prowadzone są badania na temat rozwoju energetyki jądrowej w Polsce, większość społeczeństwa jest przeciwna temu rozwiązaniu. - Ostatni wykonany przez CBOS w 2021 roku sondaż na ten temat pokazał, iż zwolennicy produkcji energii z atomu stanowili 39 proc., a liczba przeciwników kształtowała się na poziomie 45 proc. badanych – czytamy na stronie Eko-Unii.