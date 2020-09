Nie wylewać przemysłu z kąpielą

Europejski Zielony Ład to nie tylko plan ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, to także strategia rozwoju gospodarki dla UE na kolejne 30 lat. Unijne przedsiębiorstwa oczekują mechanizmów wspierających, które będą wyrównywać konkurencję z firmami produkującymi w jurysdykcjach mniej ambitnych klimatycznie - to wnioski z debaty "Zielony Ład i sprawiedliwa transformacja", jaka odbyła się w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Transformacja tak, dezindustralizacja nie

Trójkąt negocjacyjny

Wyrównać szanse dla unijnych przedsiębiorstw



Grupa Ciech prowadzi wiele inwestycji mających doprowadzić do zmniejszenia emisji.

Społeczeństwo obywatelskie

Przyznał, że prawdą jest to, że rozbudowa OZE w latach w latach 2005-2017 kosztowała budżet państwa ponad 5 mld euro, ale to nie jest cała prawda. Wiele tych pieniędzy pochodziło z handlu uprawnieniami do emisji CO2. Tylko w lutym 2020 r. budżet Polski zarobił 11 mld zł na handlu uprawnieniami.



- To są pieniądze na transformację energetyczną . To nie są jakieś cudze pieniądze, to są nasze pieniądze w budżecie, których nie wykorzystujemy odpowiednio ponieważ niektórzy chcą utrzymać XIX-wieczną strukturę energetyki, która nie gwarantuje bezpieczeństwa energetycznego. Wystarczy awaria jednego dużego bloku energetycznego, wystarczy awaria połączeń elektroenergetycznych, które dzisiaj są i mamy blackout w kraju - mówił Mirosław Proppé.



Przypomniał, że w latach 2005-2017 na wsparcie energetyki konwencjonalnej wydaliśmy ok. 21 mld euro.



Zwrócił uwagę, że transformację gospodarczą będą musiały przejść także inne kraje UE. Np. za 35 proc. eksportu Słowacji odpowiedzialny jest sektor automitive, produkujący m.in. silniki diesla.

- Nie chcemy gonić uciekającego pociągu, ale raczej skonstruować nowy wehikuł, który nas poniesie społecznie w nowe czasy; który sprawi, że zbudujemy fundamenty rozwoju gospodarki odpornej na kolejne dekady - mówiła Jadwiga Emilewicz.Wskazywała, że budowa energetyki opartej m.in. na odnawialnych źródłach jest dla Polski "wyborem cywilizacyjnym", służącym poprawie jakości życia Polaków.- Nie chcemy, żeby następna transformacja odbyła się w sposób, który doprowadzi do dezindustrializacji Śląska. Doświadczenia Walonii czy Zagłębia Ruhry uczą, że nie każda transformacja, nie w każdym miejscu, musi zakończyć się utrzymaniem poziomu przemysłowego. Dlatego dla nas tak ważne będzie zbudowanie w miejsce przemysłów, które będą poddane transformacji, nowych przemysłów - zeroemisyjnych - mówił Michał Kurtyka, minister klimatu.Jak zapewnił, rząd liczy na wspólną pracę z regionem, Komisją Europejską i pozostałymi krajami unijnymi o środkach, które powinny pozostawać spójne z poziomem ambicji.Michał Kurtyka podkreślił, że stoimy przed ogromną transformacją, która - jak ocenił - w ciągu najbliższych 10 lat spowoduje, że jedna na trzy MWh wyprodukowanej energii będzie pochodziła z nowych jednostek odnawialnych, a jednocześnie rola energii elektrycznej będzie rosła.- Ja jestem synem górnika, który w latach 90 XX w. odszedł z kopalni, a więc na swojej skórze doświadczyłem różnych procesów restrukturyzacyjnych - mówił Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.Podkreślił, że w prace nad restrukturyzacją regionu muszą odbywać się w trójkącie: województwo śląskie, rząd i Komisja Europejska.- Kluczem do udanej transformacji jest szeroka współpraca samorządu ze stroną rządową i Komisją Europejską. Jesteśmy na nią przygotowani, stworzyliśmy zespół ekspertów odpowiedzialny za ten proces, mamy szereg innowacyjnych projektów. Naszym celem jest poprawa jakości życia, rozwój nowoczesnej gospodarki i nowe, konkurencyjne miejsca pracy - dodał Jakub Chełstowski.Zapowiedział, że w czwartym kwartale 2020 r. zostanie przyjęta strategia województwa śląskiego do 2030 r., która będzie nosiła tytuł "Zielone Śląskie 2030".- Z perspektywy przedsiębiorstw energochłonnych, takich jak Ciech, realizacja założeń Zielonego Ładu na pewno będzie wyzwaniem, ponieważ te przedsiębiorstwa w przeszłości zainwestowały ogromne sumy pieniędzy i będą musiały zainwestować kolejne miliardy, aby sprostać zakładanej dekarbonizacji podkreślił Dawid Jakubowicz, prezes Ciechu.Przypomniał, że Ciech to jeden z największych zakładów chemicznych w tej części Europy, to drugi co do wielkości producent sody kalcynowanej w Europie.Jak zapewniał Dawid Jakubowicz, grupa Ciech generuje ok. 1,7 mld wartości polskiego PKB i odpowiada za ok. 10 tys. miejsc pracy. Jeżeli weźmie się pod uwagę segment szkła, to te wartości rosną kilkukrotnie i dochodzą do 11 mld zł wartości dodanej i ponad 90 tys. miejsc pracy.- Nasza transformacja opiera się w dużej mierze na odejściu od paliw kopalnych. Mamy swoje własne elektrociepłownie, które w Polsce są zasilane węglem. Produkują one parę dla naszych zakładów produkujących sodę kalcynowaną. Chcemy stopniowo odchodzić od węgla i przejść na gaz. Podjęliśmy decyzję, aby z partnerami biznesowymi wybudować instalację termicznego zagospodarowania odpadów. Podejmujemy też mniejsze inicjatywy, jak np. instalacja paneli fotowoltaicznych oraz wymiana oświetlenia w naszych zakładach. Chcemy, aby nasz ślad węglowy spadł o ok. 1/3 w przeliczeniu na tonę naszego produktu gotowego - wylicza Dawid Jakubowicz.Podpowiada jednocześnie, że muszą zostać wprowadzone mechanizmy wspierające unijnych przedsiębiorców, które będą wyrównywać konkurencję z firmami produkującymi w mniej ambitnych jurysdykcjach.- Cała transformacja energetyczna, która teraz się dzieje, zaczęła się od społeczeństwa obywatelskiego. Mieszkańcy i obywatele powiedzieli "dość", powiedzieli, że nie chcą żyć więcej w zanieczyszczonym środowisku - zaznaczył Mirosław Proppé, prezes Fundacji WWF Polska.- Chcemy postępować w sposób jak najbardziej ambitny. 30 lat minęło od momentu, kiedy Europa środkowa i wschodnia wstąpiła na ścieżkę transformacji, aby odejść od gospodarki komunistycznej i przejść do gospodarki wolnorynkowej i demokracji. Teraz jest czas, aby UE weszła na ścieżkę w stronę przekształceń środowiska To nie tylko kwestia neutralności klimatycznej. Europejski Zielony Ład oznacza także strategię rozwoju dla UE na kolejne 30 lat - powiedział Jerze Buzek, eurodeputowany PO, były premier, który był moderatorem debaty.Zapraszamy do obejrzenia zapisu całej debaty.