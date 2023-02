Nie zanosi się na pozytywne zmiany dla wiatraków i fotowoltaiki. "Sytuacja grozi stratami"

Państwo narzuciło producentom prądu limity cen na 2023 rok. Pierwsze przyjęto cierpko - i rząd zmienił prawo. Pomogło to producentom prądu z węgla brunatnego, wiatrakom i fotowoltaice jednak bardziej symbolicznie. I obecnie nie zanosi się na kolejne, pozytywne zmiany dla nich.

- Mimo podwyżki limitu cen o 50 zł/MWh sytuacja farm wiatrowych i fotowoltaicznych o mocy ponad 1 MW sprzedających energię bez wsparcia jest niemal tak samo trudna, jak wcześniej i grozi stratami - mówi Szymon Kowalski, wiceprezes PSEW.

- Obecne okoliczności polityczno-ekonomiczne przemawiają za podwyższeniem limitu ceny dla fotowoltaiki, co powinno zagwarantować realizację nowych projektów i utrzymać dynamiczny przyrost nowych mocy - mówi Ewa Magiera, prezes PSF.

Resort klimatu i środowiska zapytany o planowane zwiększanie limitów cen dla instalacji OZE na 2023 r., działających poza systemem akcyjnym, odpowiada, że "obecnie nie są prowadzone dodatkowe prace w tym zakresie".

Na temat sytuacji sektora OZE dyskutować będziemy w trakcie EEC Trends (6 lutego), a także podczas XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (24-26 kwietnia 2023 r.). Zapraszamy na nasze wydarzenia.

Miniony rok to wiele ingerencji państwa (będących następstwem kryzysu energetycznego), które oznaczały bardzo duże ograniczenia swobody działalności gospodarczej w kwestii stanowienia cen w elektroenergetyce.

Między innymi w wykonaniu ustawy z 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych, zmierzających do ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz o wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, czyli tzw. ustawy o maksymalnych cenach prądu, rząd rozporządzeniem określił limity cen wytwórców prądu.

Limity cen - tzn. czyli faktycznie maksymalne ceny sprzedaży prądu de facto ograniczające przychody - obejmują OZE oraz instalacje wykorzystujące do produkcji prądu węgiel, paliwa ciekłe i gazowe. Owe limityustalono na okres od 1 grudnia 2022 do końca 2023 roku.

Przychody wytwórców energii ze sprzedaży energii powyżej ustalonych limitów cenowych są objęte odpisami na fundusz, z którego będą wypłacane rekompensaty firmom energetycznym za dostawy energii do odbiorców uprawnionych - po cenach maksymalnych określonych ustawą.

Pierwsze rządowe limity cen z dość szeroko zakrojoną krytyką

Z punktu widzenia producentów energii kwestią zasadniczą jest, czy administracyjnie określone limity cen umożliwią pokrycie kosztów produkcji prądu, czy nie. Pierwotne limity przynajmniej w przypadku części technologii budziły obawy o rentowność produkcji prądu.

ZE PAK szacuje, iż regulacje wynikające z rozporządzenia w sprawie obliczania limitu ceny nie pozwolą spółce na osiągnięcie przychodów ze sprzedaży wyprodukowanej energii elektrycznej, które pokryłyby w całości koszty związane z jej wytworzeniem.

ZE PAK zwracał uwagę, że koszt zużytego paliwa (a konkretnie: węgla brunatnego) - z uwzględnieniem kosztu transportu i składowania, który może zostać wykorzystany do wyliczenia limitu ceny sprzedaży energii przez spółkę - został ograniczony do poziomu 7,8 zł/GJ, a te koszty są wyższe.

Aplauzu dla limitów cen nie było też w energetyce wiatrowej czy fotowoltaice, gdzie dla energii produkowanej poza systemem aukcyjnym limity ustanowiono poprzez ceny referencyjne do aukcji, czyli maksymalne ceny, po jakich możliwa jest sprzedaż energii w aukcjach. Dla wiatraków i PV o mocy powyżej 1 MW te limity wynosiły pierwotnie - odpowiednio - 295 zł/MWh i 355 zł/MWh.

- Limity cen dla wytwórców energii ustalone w wykonaniu tzw. ustawy o maksymalnych cenach prądu dla instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych, a szczególnie dla tych, które nie otrzymują tzw. zielonych certyfikatów, oznaczają działalność na granicy opłacalności oraz brak przesłanek do podejmowania przez najbliższy rok decyzji o budowie nowych instalacji - komentował Wojciech Cetnarski, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW).

Z kolei Polenenrgia 16 grudnia 2022 podała, że - na podstawie wstępnej analizy - spodziewa się, iż według ówczesnego stanu prawnego wpływ tzw. ustawy o cenach maksymalnych energii na skonsolidowany zysk EBITDA grupy Polenergia w 2023 roku będzie negatywny.

Limity cenowe po nowelizacji, czyli sytuacja wiatraków zróżnicowana

Rozporządzenie rządu określające limity cen zostało znowelizowane pod koniec 2022 r. Poprawiło sytuację wytwórców prądu z węgla brunatnego, czyli PGE i ZE PAK.

W przypadku sprzedaży prądu z OZE poza aukcjami limit cen został podniesiony o „dodatek inwestycyjny i na pokrycie kosztów stałych, w wysokości 50 zł/MWh”, ale to zasadniczo nie zmieniło sytuacji branży.

- Wprowadzona zmiana rozporządzenia pozwoli spółce uwzględnić w kalkulacji limitu ceny sprzedaży energii elektrycznej rzeczywiste koszty zakupu węgla brunatnego. Analizy wpływu nowych regulacji prawnych na portfel posiadanych pozycji rynkowych wskazują, że rentowność działalności spółki w okresie obowiązywania rozporządzenia powinna być dodatnia - komunikował o skutkach zmian ZE PAK.

Przy czym firma ta dodawała, że nie spodziewa się dodatniej rentowności na samej sprzedaży energii elektrycznej. Wyjaśniała, że to głównie przychody z tytułu świadczenia usług rynku mocy oraz z tytułu rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) będą miały decydujący wpływ na poziom rentowności.

Szymon Kowalski, wiceprezes PSEW, mówi, że „podniesienie o 50 zł/MWh dla sektora OZE limitów cen sprzedaży energii to zmiany niemalże kosmetyczne, ale o różnym znaczeniu dla poszczególnych grup instalacji”.

- W przypadku energetyki wiatrowej nadal większość instalacji działa w systemie wsparcia, opartym na tzw. zielonych certyfikatach, co oznacza, że uzyskują przychody ze sprzedaży energii i tych certyfikatów. Dla tej grupy instalacji zwiększenie limitu ceny o 50 zł/MWh daje sumaryczny przychód na tę chwilę ponad 500 zł/MWh i szanse na zachowanie rentowności produkcji - komentuje Szymon Kowalski.

Kolejna grupa wiatraków, wskazuje Szymon Kowalski, to instalacje, które w jakimiś stopniu korzystają z aukcyjnego systemu wsparcia.

- Takie instalacje zwykle deklarowały sprzedaż po cenie z aukcji od 15-20 proc. do 50 proc. produkcji, a pozostały wolumen planowały sprzedawać na rynku, licząc na ceny wyższe niż aukcyjne. W tych przypadkach podniesienie limitu ceny sprzedawanej poza systemem aukcyjnym o 50 zł/MWh, czyli do 345 zł/MWh, oznacza, że wciąż są na granicy opłacalności sprzedaży energii albo często poniżej tej granicy - mówi Szymon Kowalski.

Wielkoskalowa PV nie kryje oczekiwań wzrostu limitu cen jeszcze w 2023 r.

- Przede wszystkim zgadzamy się, że koszty obecnej sytuacji politycznej i makroekonomicznej powinny być ponoszone solidarnie przez wszystkich uczestników rynku, tak aby chronić najbardziej wrażliwych odbiorców. Tym niemniej stoimy na stanowisku, że limit cen musi być adekwatny do sytuacji rynkowej. W szczególności powinien on odnosić się do przychodów uwzględniających profil wytwarzania źródła, od którego uzależnione są ceny rynkowe energii, po jakich wytwórca faktycznie ją sprzedaje. Biorąc pod uwagę te kryteria, proponowany limit (355 zł/MWh - red.) nie wpisał się w oczekiwania branży - stwierdza Ewa Magiera, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki (PSF).

Uważa, że podniesienie limitu o 50 zł/MWh jest pozytywne, ale niewystarczające.

- Oczywiście pozytywnie odnieśliśmy się do tej zmiany, jednakże - uwzględniając obecną sytuację rynkową - jest to, -w naszej ocenie, limit wciąż nieadekwatny, aby zagwarantować bieżącą płynność działających aktywów oraz stabilny przyrost nowych mocy z PV, tak potrzebnych gospodarce - mówi Ewa Magiera.

Nie kryje, że branża PV oczekuje w przypadku farm wielkoskalowych ponad 1 MW zwiększenia limitu cen w 2023 r.

- Sadzimy, że obecne okoliczności polityczno-ekonomiczne przemawiają za podwyższeniem limitu ceny dla fotowoltaiki, co powinno zagwarantować realizację nowych projektów i utrzymać dynamiczny przyrost nowych mocy. Aby zachować konkurencyjność polskiej gospodarki, konieczne będą ogromne wolumeny konkurencyjnej cenowo, zielonej energii. Najszybciej można to zrobić, budując nowe, wielkoskalowe instalacje fotowoltaiczne - przekonuje Ewa Magiera.

Czy są szanse na wyższe limity cen dla wiatraków i PV? Rząd odpowiada

Po rynku krążą różne opinie, więc po prostu zapytaliśmy Ministerstwo Klimatu i Środowiska, czy trwają dalsze analizy i planowane jest jeszcze zwiększenie limitów cen dla instalacji OZE na 2023 rok, działających poza systemem akcyjnym. Resort odpowiedział WNP.PL, że "obecnie nie są prowadzone dodatkowe prace w tym zakresie".

- Konkludując: mimo podwyżki limitu cen o 50 zł/MWh, sytuacja farm wiatrowych i fotowoltaicznych o mocy ponad 1 MW, sprzedających energię bez wsparcia, jest niemal tak samo trudna, jak wcześniej i grozi stratami, ale zapewne przez rok taka sytuacja nie doprowadzi do masowego krachu instalacji - mówi Szymon Kowalski. - Trudno natomiast powiedzieć, jakie będą długoterminowe skutki takiej sytuacji. Limity cen dla wiatraków/PV w Polsce należą do najniższych w Europie i zostały wprowadzone bez konsultacji z branżami, bardzo arbitralnie. To prowokuje oceny, które słychać na zagranicznych spotkaniach, że polski rynek OZE stał się totalnie nieprzewidywalny.