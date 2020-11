Nie zostawimy Bełchatowa samego – zapewnia prezes PGE

Przyspieszenie inwestycji w OZE nie oznacza marginalizacji Bełchatowa – zapewnia Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej w wywiadzie dla Dziennika Łódzkiego. - Elektrownia Bełchatów nadal będzie (…) kluczowym elementem zapewniającym bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. Realizacja inwestycje OZE jest czasochłonna. Zastępowanie mocy konwencjonalnych źródłami odnawialnymi będzie naturalne, ale też rozłożone w czasie – wyjaśnia Wojciech Dąbrowski.

Wojciech Dąbrowski przypomniał również, że ewentualne uruchomienie Złoczewa zablokowałoby możliwość skorzystania przez region łódzki ze środków pomocowych z funduszu sprawiedliwej transformacji. Tymczasem według niego województwo łódzkie może stać się „jednym z kluczowych beneficjentów unijnych funduszy na sprawiedliwą transformację”.Czytaj także: Sasin: eksploatacja złoża Złoczew wydaje się ekonomicznie miało uzasadniona Według nowej strategii PGE Polska Grupa Energetyczna ma osiągnąć neutralność klimatyczną do roku 2050, co ma zostać osiągnięte przez inwestycje w nisko- i zeroemisyjne źródła energii oraz infrastrukturę sieciową, na co tylko w najbliższej dekadzie firma planuje nakłady inwestycyjne rzędu 75 miliardów złotych.- Grupa PGE będzie intensywnie rozwijać kierunek wiatrowy na morzu i na lądzie oraz fotowoltaikę. Do 2030 roku wybudujemy 2,5 GW nowych mocy w morskich elektrowniach wiatrowych, 3 GW w fotowoltaice oraz poszerzymy portfel lądowych farm wiatrowych o co najmniej 1 GW. Do 2040 r. chcemy mieć łącznie 6,5 GW mocy zainstalowanej na Morzu Bałtyckim – powiedział Wojciech Dąbrowski i zaznaczył, że PGE będzie głównym krajowym dostawcą energii z tego źródła. Wsparciem bezpiecznej i elastycznej pracy systemu elektroenergetycznego ma być program magazynowania energii o mocy 800 MW.