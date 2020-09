Niebawem przełom w energetyce wiatrowej na lądzie i małej energetyce wodnej

- Wkrótce gotowy będzie projekt nowelizacji tzw. ustawy odległościowej, zmieniający zasady dotyczące odległości budowy farm wiatrowych na lądzie od zabudowań domowych. Przedstawimy także propozycje zmian prawnych, ułatwiających rozwój małych elektrowni wodnych - mówi WNP.PL Kamil Wyszkowski, przedstawiciel i prezes UN Global Compact Network Poland.

Zapomniane elektrownie wodne

Jak dodaje, Polska musi w tym procesie uczestniczyć, ponieważ przyjęła porozumienie paryskie i dobrze, jeśliby swoją transformację energetyki oparła na rozwoju OZE. A najlepiej, gdyby polskie technologie wytwórcze, jeżeli chodzi o wiatraki, sprzedawać w krajach trzecich, które mają większe potrzeby energetyczne niż Polska. To może być np. Tajlandia, Indonezja i Malezja oraz RPA, a także kraje Afryki Środkowej i Północnej: mogłyby kupować technologie wiatrakowe za pośrednictwem ONZ czy banków rozwoju. Warunek? Te technologie musimy mieć. W ocenie Kamila Wyszkowskiego, w ostatnich latach zmarnowaliśmy kilka po temu okazji.Przypomina, że w roku 2009 przygotowano założenia do programu Polska 2030, gdzie mowa była nie tylko o programie wodorowym, ale także o energetyce wiatrowej. Wtedy trwały rozmowy z PGNiG i PGE na temat wypracowania technologii polskiej turbiny wiatrowej – do czego nie doszło.- Gdybyśmy 10 lat temu rozpoczęli prace, to na pewno dzisiaj polską turbinę wiatrową mielibyśmy. Takich straconych okazji było więcej - ocenia Kamil Wyszkowski. Zwraca uwagę, że przyszłościową technologią, która może być polską specjalnością, są perowskity. Różnią się od tradycyjnych paneli tym, że są bardzo elastyczne, lekkie, można je wydrukować, a potem nadrukować na każdej powierzchni; mogą przyjąć dowolny kształt.- Trzymamy kciuki za tego typu przeskoki technologiczne made in Poland, które są w stanie się u nas rozwinąć, a potem podbić świat - mówi Kamil Wyszkowski.Zapomnianym obszarem w Polsce jest mała energetyka wodna. Wkrótce może się to zmienić.- Wkrótce będziemy publikować raport na temat małej energetyki wodnej, która do tego, aby mogła się rozwijać, potrzebuje uproszczenia procedur - żeby nie trzeba było konieczno0śc uzyskania kilkunastu pozwoleń wodno-prawnych do uruchomienia małej, przydomowej, przepływowej elektrowni wodnej. Ona może zasilać od kilku do kilkunastu gospodarstw - zapowiada Kamil Wyszkowski.Polska w okresie międzywojennym na Wiśle miała ponad 1 tys. takich instalacji. Po 1945 r., jako że to były instalacje prywatne, zostały one zamknięte.- Teraz próbujemy to odtworzyć, pokazując, że w ramach energetyki rozproszonej, klastrów energii, a w przyszłości - i magazynów energii, z pewnością przyda się rezerwuar zielonej energii z wody. Co ważne: on nie wymaga dużych inwestycji w formie tam. To małe turbiny przy brzegu, które nie ingerują w strukturę rzeki, nikomu nie przeszkadzają, a owocują superefektami dla energetyki - podsumowuje Kamil Wyszkowski.Rozmowę przeprowadziliśmy podczas XII Europejskiego Kongersu Gospodarczego