Niedobory wody na 75 proc. powierzchni Polski. A może być gorzej

Na około 75 proc. obszaru Polski obserwuje się czasowe deficyty wody, a zmiany klimatu będą tę sytuację jeszcze bardziej pogłębiać. Dlatego coraz pilniejsze są wszelkie inwestycje poprawiające stan wód w Polsce.

Światowe referencje

Czysta woda jest energochłonna

Na świecie blisko 30 proc. wody marnowane jest w wyniku podziemnych wycieków z rur. Można je jednak w prosty sposób ograniczyć, bez wykopywania rur i wymiany całej infrastruktury. Wystarczy zastosować podział miejskich systemów wodociągowych na tzw. „strefy ciśnienia”. Rozwiązanie to zastosowano już m.in. w Londynie, który jest podzielony na 800 takich stref. Dzięki temu można znacznie obniżyć ciśnienie wody w całym systemie miejskim - a co za tym idzie, również w miejscu wycieku, powodując tym samym dużo mniejsze starty wody.Według szacunków ekspertów z Danfoss, dzięki takim rozwiązaniom, można zaoszczędzić 40 proc. wody oraz zmniejszyć zużycie energii o 40 proc.Kolejne niezbędne działanie to modernizacja oczyszczalni ścieków. Obecnie globalnie oczyszczamy jedynie około 20 proc. wszystkich ścieków, pozostałe trafiają bezpośrednio do rzek, z których następnie czerpiemy wodę.Woda z rzeki Ren w Niemczech jest wykorzystywana 14-krotnie, zanim dopłynie do ujścia. Woda z Tamizy wykorzystywana jest 12-krotnie, Missisipi - nawet 28 razy. Recykling wody, rozumiany jako produkcja wody pitnej z oczyszczanych ścieków niedługo zapewne nie będzie już nowością, a koniecznością. Wystarczy zmienić sposób myślenia i w dostarczanych do oczyszczalni ściankach zamiast odpadu zauważyć surowiec - do produkcji czystej wody pitnej i energii.Oczyszczanie ścieków to również bardzo duża konsumpcja energii. Według IEA oczyszczalnie ścieków i stacje uzdatniania wody zużywają około 4 proc. energii elektrycznej w skali globalnej - to mniej więcej 60 proc. całej energii produkowanej przez panele fotowoltaiczne i elektrownie wiatrowe na świecie.W skali pojedynczej gminy to około 25-40 proc. całkowitego zużycia energii elektrycznej w samorządzie - energii produkowanej w Polsce głównie w elektrowniach węglowych, a więc za pomocą wysoce wodochłonnych technologii.Gdyby jednak oczyszczalnie ścieków wyposażyć w inteligentne czujniki informujące o niskim poziomie ścieków, można by dostosowywać moc pracy pomp do bieżącego zapotrzebowania i tym samym zmniejszyć zużycie energii. Dodatkowo uzyskany w procesie oczyszczania ścieków szlam może być wykorzystany do produkcji biogazu, dzięki czemu przedsiębiorstwo z istotnego konsumenta energii staje się jej producentem.W duńskim Aarhus znajduje się oczyszczalnia, która produkuje 190 proc. energii wykorzystywanej na potrzeby oczyszczania wody.- Stworzono już pierwsze takie miejsca na świecie, w których jednocześnie oczyszcza się ścieki i otrzymuje wodę pitną, nie pobierając na te cele dodatkowej energii - mówi mówi Mads Warming, Global Lead Water & Wastewater w Danfoss Drives.Redukcja zużycia energii, jak również ograniczenie marnotrawienia wody to istotne działania mające na celu ochronę klimatu i ograniczanie negatywnych skutków pogłębiających się zmian. To wyzwania, o których powinniśmy pamiętać nie tylko dzisiaj - przy okazji kolejnego Światowego Dnia Ziemi.