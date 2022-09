Niektóre sektory w Polsce stały się niekonkurencyjne. "I bardzo dobrze"

- Pomimo kryzysu, trzeba mieć oczy otwarte na długoterminowe wyzwania - mówi w rozmowie z WNP.PL były minister finansów, obecnie dyrektor w EBOiR odpowiedzialny za Europę Środkową, dr. Mateusz Szczurek.

Bez względu na trudną sytuację, należy utrzymać mechanizmy rynkowe w handlu energią - twierdzi Mateusz Szczurek.

Niektóre sektory polskiej gospodarki niebawem staną się trwale niekonkurencyjne.

Zmiany ewolucyjne przyspieszyły i mają dziś charakter niemal rewolucyjny - dodaje dyrektor w EBOiR odpowiedzialny za Europę Środkową.

Czy Europa ma świadomość konsekwencji, jakie mogą trwale wystąpić po agresji wojsk rosyjskich na Ukrainie?

Konsekwencje mogą być odbierane w wielu wymiarach. Państwa Unii Europejskiej, w tym zarówno sami politycy, jak i sami wyborcy, zmagają się dziś nie tylko ze strategicznymi decyzjami czy nowym otoczeniem makroekonomicznym, wysoką inflacją oraz podnoszonymi stopami procentowymi. Konsekwencją rosyjskiej inwazji są też wyzwania taktyczne: przetrwanie w najbliższych miesiącach kryzysu energetycznego. W niektórych aspektach odpowiedź na owe strategiczne otoczenie i taktyczne wyzwania są zbieżne, choć w niektórych już niekoniecznie.

Bardzo dobrym przykładem jest to, w jaki sposób godzimy bezpieczeństwo energetyczne i wymagania dotyczące emisyjności, które są wyzwaniami strategicznymi z taktyczną stabilizacją cen.

Z punktu widzenia wspierania możliwości produkcji w Unii Europejskiej oraz jeszcze większego udziału energii odnawialnej czy też zmniejszenia zależności od surowców kopalnych z Rosji, powinniśmy zachęcać do zachowania mechanizmów rynkowych na rynku energii. Wysokie ceny gazu czy energii elektrycznej produkowanej z gazu muszą zwiększać opłacalność inwestycji w źródła alternatywne.

Wysokie ceny gazu i energii elektrycznej w naturalny sposób pokazują, że inwestycje w odnawialne źródła są opłacalne

To jest strategiczny imperatyw, żeby konsumować mniej energii, mniej gazu, mniej ropy, a produkować więcej ze źródeł odnawialnych. Wiadomo jednak, że nie da się tego zrobić w ciągu najbliższych miesięcy i tym samym pojawia się coraz więcej pomysłów, jak odseparować wysoką cenę energii wytwarzanej z gazu od końcowych odbiorców. Świadomość strategicznych wyzwań istnieje, ale decyzje co do polityki, programów osłonowych czy bieżących decyzji są dyktowane działaniami politycznymi.

Czy polska gospodarka, która jest nakierowana na współpracę z państwami Unii Europejskiej, w tym zwłaszcza z Niemcami, będzie zmuszona do modyfikacji swojej strategii rozwoju?

Bez wątpienia tak, ale proszę zwrócić uwagę, że jest to proces ciągły. Oczywiście zmiana struktury gospodarczej Niemiec będzie nadal powodowała, że niektóre firmy nie będą miały sensu egzystencji i zmuszone zostaną do ustąpienia miejsca innym. Jednak przecież dokładnie te same efekty daje bogacenie się społeczeństwa, tak zwany ciasny rynek pracy, wzrost płac i problemy ze znalezieniem pracowników. Niektóre sektory w Polsce w ostatnich latach stały się niekonkurencyjne i w sumie bardzo dobrze.

Zmiana otoczenia makroekonomicznego oznacza, że polska gospodarka musi się do tego dostosować

Nie chodzi bowiem o to, żeby zacementować strukturę gospodarki według schematu, jaki był 10 czy 15 lat temu. Zależy nam przecież, aby Polacy zarabiali jak najwięcej, a to powoduje, że tylko niektóre firmy są w stanie płacić wyższe pensje – tak właśnie zmienia się struktura gospodarki.

Proces ewolucji sam w sobie jest więc normalny i pożądany. Jednak są teraz takie czasy, że ten proces ewolucji jest tak szybki i tak dysfunkcyjny, że może powodować tarcia i kryzysowe sytuacje. Tak właśnie może być z powodu nadmiernego wzrostu cen czy dostępności energii i gazu. Oznacza to, że produkcja w całych sektorach gospodarki przestaje mieć sens i zarządzanie tego rodzaju zmianami także na poziomie polityki gospodarczej może być wyzwaniem.

W okresie trwania pandemii założenia dotyczące polityki gospodarczej były takie, że czekamy aż wszystko wróci do normalności. I rzeczywiście wróciło, ale nie zawsze tak musi być. Czasem kryzys wywołuje trwałe zmiany i zamrażanie struktury gospodarki ogromnym kosztem dla całego społeczeństwa, to może być kontrproduktywne.

"Węgiel może być przydatny na najbliższe miesiące, ale nie powinien być podstawą strategii rozwoju wydobycia choćby z tego powodu, że jest on w Polsce bardzo drogi"

Gdybyśmy w skali europejskiej odnieśli to do Polski, to chyba mamy do czynienia z paradoksem, że my podejmujemy decyzje, które nas cofają w czasie. Najlepszym przykładem jest to, co dzieje się z wykorzystaniem węgla?

O tym wspomniałem na początku naszej rozmowy, czyli to właśnie tarcie między strategią i taktyką. Możliwie w dużym stopniu trzeba mieć oczy otwarte na długoterminowe wyzwania. Odejście od węgla jest tego przykładem. Węgiel może być przydatny na najbliższe miesiące, ale nie powinien być podstawą strategii rozwoju wydobycia choćby z tego powodu, że jest on w Polsce bardzo drogi i bardzo trudny do wydobycia. Węgiel to nie jest paliwo przyszłości dla Polski. Krótkoterminowe rozwiązanie nie powinno utrwalać i budować strategicznych decyzji.

Tarć pomiędzy strategią i taktyką jest więcej. Mogą dotyczyć na przykład kwestii opodatkowania nadmiernych zysków czy wprowadzania programów pomocowych, decyzji na ile wspierać konsumpcję z odnawialnych źródeł. To, co się dzieje z cenami, powinno tylko wzmocnić działania na rzecz niezależności energetycznej. Ostatnie wydarzenia, wojna, ceny nie tylko nie odrzucają sensu starych strategii, ale wręcz wzmocniły trendy, które znaliśmy wcześniej. Kto dużo inwestuje w energię odnawialną, ten dziś ma z czego korzystać.