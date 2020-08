Niemal 17 mld zł rekompensat dla energetyki. Wieloletni system w fazie schyłkowej

Energetykę oplatał i oplata cały szereg systemów wsparcia. Do najstarszych należy system rekompensat za przedterminowe rozwiązanie tzw. umów KDT. Będzie funkcjonował jeszcze kilka lat, ale już jest w fazie schyłkowej. W 2021 roku, jak podał URE, będą nim objęte już tylko trzy firmy. Według stanu na początek lutego 2020 r. w związku z realizacją tzw. ustawy KDT wypłaty dla firm energetycznych wyniosły około 16,75 mld zł.

Pozostanie trzech

W tym roku w programie pomocy publicznej z tytułu rozwiązania KDT-ów uczestniczą te same firmy, co w 2019 roku. Wysokość kosztów osieroconych dla tych firm do pokrycia z środków publicznych w 2020 roku to, wg informacji URE z lipca 2019, łącznie około 144 mln zł.W przyszłym roku z systemu wypadnie kolejny podmiot – Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna.- W 2021 roku w systemie uczestniczyć będą już tylko trzy podmioty: Elektrownia Pątnów II, CEZ Chorzów oraz Elektrociepłownia „Zielona Góra”. Łączna kwota tzw. kosztów osieroconych na 2021 r. dla tych trzech wytwórców energii wyniesie ponad 109 mln zł - poinformował URE.Regulator poinformował, że na podstawie ustawy KDT sektor wytwarzania w okresie od 2008 roku do 2019 roku otrzymał prawie 17 mld zł (w cenach bieżących) pomocy publicznej, w tym ponad 57 proc. przypadło wytwórcom z grupy PGE, zaś Tauron otrzymał prawie 13 proc.- Oznacza to, że stopień realizacji programu pomocy publicznej na mocy ustawy o rozwiązaniu KDT wyniósł ponad 80 proc. - poinformował regulator.Z informacji dostępnej na stronie internetowej firmy Zarządca Rozliczeń, która zajmuje się obsługą systemu rekompensat KDT, wynika, że wg stanu na 6 lutego 2020 firmom objętym ustawą KDT zostało wypłacone około 16,75 mld zł.Przed ustawą KDT jeszcze kilka lat działania. Elektrownia Pątnów II z grupy ZE PAK ma prawo najdłużej pokrywać koszty osierocone – do 2025 roku włącznie. Elektrociepłownia Zielona Góra ma prawo do pokrywania kosztów gazu do 2024 roku włącznie.Energetykę oplatał i oplata cały szereg systemów wsparcia. Pokazał to raport WiseEurope i ClientEarth z grudnia 2019 r. „Subsydia: Motor czy hamulec polskiej transformacji energetycznej?”. Został w nim m.in. oszacowany poziom wsparcia, jaki otrzymała energetyka w latach 2013-2018.- W latach 2013-2018 sektor energetyki konwencjonalnej otrzymał łączne wsparcie w wysokości niemal 29 mld zł, z czego ponad połowa (około 52 proc.) wynikała z pomocy w ramach systemu EU ETS oraz wypłaty rekompensat za rozwiązanie KDT (odpowiednio 27 proc. oraz 25 proc. całkowitej puli wsparcia) - czytamy w raporcie.- Jednocześnie, w badanym okresie blisko dwa razy mniej niż na energetykę konwencjonalną wydano na wsparcie źródeł odnawialnych. W latach 2013-2018 było to 14,6 mld zł, z czego zdecydowaną większość stanowiły środki pochodzące z systemu zielonych certyfikatów (z wyłączeniem współspalania biomasy), a w zdecydowanie mniejszym stopniu – z funduszy unijnych (około 16 proc. całkowitej puli) - wskazano w raporcie.