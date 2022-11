Niemcy będą przeciwni polskiemu atomowi

Nie należy się spodziewać, by niemiecki rząd patrzył przychylnie na ogłoszoną przez Polskę budowę elektrowni jądrowych. Jest on tradycyjnie już niechętny atomowi, także u swoich sąsiadów.

Niemcy zdecydowali o kategorycznym wycofaniu się z utrzymywania starych i budowy nowych elektrowni jądrowych. Transformację energetyczną chcą oprzeć wyłącznie na odnawialnych źródłach energii. Tymczasem Polska postanowiła, że będzie rozwijać energetykę jądrową.

Niemcy nie chcą atomu w pobliżu swoich granic i naciskali już wcześniej na Belgię by wycofała się z budowy

Niemiecki ekspert energetyczny Andreas Schroeder z firmy consultingowej ICIS ostrzega, że Berlin może wywierać presję na Warszawie, by odwieźć ją od atomowych planów.

- Większość członków niemieckiego rządu jest przeciwko energii nuklearnej jako samej technologii, dlatego przeciwstawiają się budowie elektrowni atomowych w krajach sąsiedzkich, zwłaszcza Partia Zielonych. Nie chodzi o to, że nie lubią Polski, tylko są przeciwko atomowi dlatego starają się wywierać presję na sąsiadów, żeby go nie rozwijano – powiedział WNP.PL.

Przypomniał, że podobnie było w przypadku Belgii. - Niemiecki rząd naciskał na Belgów, żeby zamknęli swoje atomówki wcześniej i nie budowali nowych, a szczególnie w pobliżu granicy niemieckiej – podkreślił Schroeder.

Jego zdaniem podobnej reakcji może spodziewać się Polska, jeśli któraś z elektrowni będzie budowana w pobliżu Niemiec. Jednak chociaż to z pewnością zdenerwuje niemiecki rząd, to nie ma on możliwości powstrzymania Polski przed realizacją atomowych planów, tym bardziej w ramach umowy z Amerykanami.

Niemcy uważają, że elektrownia nuklearna oznacza skażenie środowiska i może stać się celem aktu terrorystycznego

Według Niemców technologia nuklearna jest technologią wysokiego ryzyka. Argument ten podnoszą zwłaszcza Zieloni. – Ich zdaniem problemem jest przechowywanie odpadów nuklearnych, które są radioaktywne – mówi nam Schroeder.

I faktycznie w przeszłości wielokrotnie wspominali oni ryzyko skażenia gleb czy wód gruntowanych. Jednak ich sprzeciw wynika również z obaw związanych z potencjalnym aktem terroru.

- Ataku terrorystycznego nie da się przewidzieć, a w jego wypadku mogłoby dojść do skażenia również tych krajów, które sąsiadują z państwami, gdzie znajduje się elektrownia jądrowa – dodaje ekspert.

Niemiecki rząd często powołuje się tu na napiętą sytuację w elektrowni Zaporoże w Ukrainie, która stała się przedmiotem ataku Rosjan, a także na awarię w Fukushimie, w Japonii, do której doszło w wyniku trzęsienia ziemi.

Czy może chodzić o wybór amerykańskiej technologii dla polskiej atomówki?

Schroeder twierdzi, że dla Niemiec nie ma znaczenia strategiczny wymiar projektu, a więc fakt, że Polska buduje elektrownię ze Stanami Zjednoczonymi.

Według niego niemiecki rząd nie obawia się budowy mocniejszych wpływów politycznych w Polsce ze strony Stanów Zjednoczonych, czym może poskutkować realizacja wspólnego projektu atomowego. Niemcom chodzi wyłącznie o strach przed możliwym wypadkiem lub atakiem na elektrownię.

Jeśli chodzi o położenie polskich elektrowni atomowych, to najbliżej Niemiec znalazłyby się dwie potencjalne lokalizacje, Pątnów i Lubiatowo-Kopalino. Obydwie leżą w odległości około 280 km od niemieckiej granicy z linii prostej, czyli względnie daleko.