Niemcy chcą kontroli nad polskim atomem. Finansowanie - niepewne

Niemiecki rząd nie zgadza się na ujęcie energii atomowej w taksonomii UE jako odnawialnego źródła energii, na czym żywotnie zależy Polsce. Komisja Europejska nadal nie zdecydowała, czy budowa choćby naszej elektrowni jądrowej będzie mogła być współfinansowana ze środków unijnych lub z kredytów europejskich banki. Niemiecka minister środowiska zapowiedziała, że w chwili startu budowy w Polsce będzie chciała wiedzieć o każdym możliwym kroku.

Rzeka niezgody

– Powiedziałyśmy sobie, że całkowicie szanujemy naszą różną drogę i różny model transformacji energetycznej. Nie komentujemy tego modelu, nie wnikamy... Znamy swoje stanowiska i wiemy, że Niemcy chcą odejść od energetyki jądrowej, a oni wiedzą, że to dla nas projekt strategiczny – mówi w „Rządowej ławie” Moskwa.Podkreśla też, że cały proces budowy pierwszej elektrowni atomowej w Polsce będzie przejrzysty i zrozumiały dla wszystkich naszych sąsiadów.– My w ten projekt wchodzimy z otwartą przyłbicą. Jesteśmy gotowi konsultować i pokazywać nasze dokumenty, ale w takim zakresie, w jakim to będzie konieczne i przewidziane w procedurach transgranicznych, w tym w procesie decyzji środowiskowej. Nie jest to nic nadzwyczajnego i oczywiście Niemcy otrzymają od nas dokumenty - wyjaśnia pani minister.

Niemieccy ekolodzy, z którego to środowiska wywodzi się minister Lemke, od lat krytykują polskie plany zagospodarowania Odry, zarzucając polskim władzom, że pod pretekstem budowy infrastruktury przeciwpowodziowej, realizują one przede wszystkim projekt gospodarczy mający na celu przywrócenie pełnej żeglowności rzeki.



Stronie niemieckiej zależy na ochronie przyrody w tym rejonie.



– Niemiecka minister środowiska pokazywała, że dla niej rzeka to jest rzeka... My, w Polsce myślimy o rzece jak o drodze wodnej. Te dwa spojrzenia wzajemnie się nie wykluczają. Możemy mieć drogę wodną, możemy mieć retencję, możemy mieć skuteczną ochronę przeciwpowodziową – przekonuje Anna Moskwa i dodaje, że dla niej zielony transport to właśnie transport wodami śródlądowymi.

Czeski spokój

W „Rządowej ławie” rozmawiamy też o dalszych etapach współpracy polsko-czeskiej, jeśli chodzi o niedawny spór o kopalnię w Turowie. Teraz to techniczne współdziałanie, które zakłada pełną wymianę informacji - w tym o stanie wód gruntowych, o które toczyła się cała walka przez kilka ostatnich miesięcy.– Z Czechami rozmawiamy obecnie przede wszystkim o tematach związanych z Fit for 55, ETS i tym, co jest dla nas teraz prawdziwym wyzwaniem. Zbliża się prezydencja czeska w Unii Europejskiej. To będzie bardzo ważny czas dla Republiki Czeskiej. Chcemy wesprzeć ich w prowadzeniu tej prezydencji i mówić jednym głosem w kwestiach energetycznych – mówi Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.