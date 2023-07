Niemcy chcą przyspieszyć produkcję cennego pierwiastka. Wyciekł ważny dokument

Niemcy chcą przyjąć nową politykę wodorową i znacząco przyspieszyć produkcję wodoru po 2030 r. W planach jest także utworzenie ogromnej sieci przesyłowej, głównie na zachodzie kraju.

Do mediów przedostał się zarys nowej strategii wodorowej, nad którą pracuje niemiecki rząd. Zakłada ona, że do 2030 r. Berlin będzie się trzymał wcześniej przyjętych celów. Jednak później produkcja pierwiastka ma przyspieszyć. Niemcy chcą produkować i importować zielony wodór, który powstaje przy wsparciu energii odnawialnej.

Nowa strategia, którą w całości ujrzymy jeszcze w 2023 roku ma na celu zwiększenie inwestycji w rynek wodorowy. W 2021 r. niemiecka koalicja rządowa założyła, że do 2030 r. kraj ma mieć 10 GW mocy w produkcji zielonego wodoru.

Niemcy chcą powiedzieć tak dla wodoru z atomu i paliw kopalnych, ale CO2 musi być wychwytywane

Rząd w swojej nowej polityce zakłada też większą tolerancję dla wodoru produkowanego przy wsparciu atomu i paliw kopalnych, by przyspieszyć ilość wytworzonego paliwa, jednak warunkiem ma być połączenie tej produkcji z wdrożeniem technologii odzyskiwania dwutlenku węgla. Za ambicjami mają pójść też subsydia, które napędzą nowe inwestycje wodorowe.

Nowa strategia odnosi się także do transportu wodoru. Niemcy zakładają, że paliwo będzie przesyłane za pomocą obecnych gazociągów. Między 2024 a 2025 r. ma powstać 1800 kilometrowa sieć nowych i dostosowanych rurociągów do transportu wodoru, a jej uruchomienie jest planowane na lata 2027-2028.

Ma się ona stać częścią europejskiej sieci wodorowej o długości 4500 km i otrzymać wsparcie ze strony UE. Niemcy zakładają, że ma dotrzeć do wszystkich centrów przemysłowych kraju, magazynów wodoru, elektrowni i korytarzy importowych, co sprawi, że łączna długość wszystkich odnóg może osiągnąć nawet 11 200 km.

Niemieckie zagłębie wodorowe powstanie na zachodzie kraju

Najgęstsza ma być na zachodzie kraju, gdzie jest najwięcej zakładów przemysłowych, wytwarzających stal, cement czy szkło.

Ostateczny projekt strategii ma być gotowy do 28 lipca, a jesienią ma trafić do agencji zarządzającej sieciami przesyłowymi w Niemczech. Niemcy chcą, by wodór stał się jednym z najważniejszych elementów dekarbonizacji kraju.