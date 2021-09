Niemcy chcą zatrzymać atom w Polsce

Premier niemieckiego landu Meklemburgii-Pomorza Przedniego Manuela Schwesig wezwała rząd federalny do zatrzymania atomu w Polsce - poinformowało Polskie Radio.

Niemiecka polityk argumentuje swoje stanowisko obawą przed katastrofą jądrową. Polskie Radio przypomina, że Manuela Schwesig jest nazywana "Schroederem w spódnicy", gdyż znana jest ze swojego poparcia dla gazociągu Nord Stream 2, który wychodzi na brzeg właśnie w Meklemburgii-Pomorza Przedniego.

To nie pierwsza próba niemieckich polityków blokowania rozwoju energii atomowej w Europie. W marcu tego roku niemiecka minister środowiska Svenja Schulze zaprezentowała dokument programowy zakładający m. in. wywieranie presji na inne europejskie kraje, by przyłączyły się do wygaszania atomu. W opracowaniu podkreślano, że finansowane przez państwa nowe elektrownie jądrowe nie leżą w interesie Niemiec.

- Będziemy tłumaczyli, że polska elektrownia atomowa nie jest zagrożeniem dla Niemiec, a elementem polskiej zielonej transformacji - oznajmił pod koniec lipca pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

Protesty, które czasem słyszymy, w szczególności w Niemczech, są nieugruntowane merytorycznie - ocenił wówczas Naimski.

W drugiej połowie września premier Mateusz Morawiecki wraz z ministrami spotkał się z sekretarz ds. energii USA Jennifer Granholm. Rozmowa dotyczyła współpracy energetycznej i polsko-amerykańskiego dialogu strategicznego w dziedzinie energii, w tym energetyki jądrowej.

Podczas spotkania poruszono temat energetyki jądrowej w Polsce, która jest - jak podkreśla rząd - dla naszego kraju strategicznym wyborem w budowaniu czystego, zeroemisyjnego systemu energetycznego i zastępowania elektrowni węglowych. W tym kontekście omówiono również rozwój najnowszych technologii modułowych.



Porozumienie w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej podpisano 12 czerwca 2019 r. Wyraża gotowość obu stron do współpracy przy polskim projekcie jądrowym. Dało podstawy do podpisania w październiku 2020 r. umowy międzyrządowej, (weszła w życie 24 lutego 2021 r.) w sprawie współpracy. Jej celem jest rozwój programu energetyki jądrowej.

Polskie plany zakładają, że w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok jądrowy o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą uruchamiane co 2-3 lata – cały program jądrowy zakłada budowę 6 bloków do 2043 r.