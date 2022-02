Niemcy grożą Polsce sądem za rozwój energetyki jądrowej

- Jeśli w Polsce dojdzie do budowy reaktorów jądrowych, to będziemy pracować z użyciem odpowiednich instrumentów prawnych, dla mnie to oczywistość – powiedziała w Warszawie Steffi Lemke, federalna minister środowiska, ochrony przyrody, bezpieczeństwa jądrowego i ochrony konsumentów Niemiec.

Steffi Lemke w Warszawie 22 lutego spotkała się m.in. z Anną Moskwą, minister klimatu i środowiska.

Niemcy chcą z końcem 2022 r. wyłączyć swoje trzy działające jeszcze reaktory, a polski rząd planuje budowę ok. 6-9 bloków jądrowych.

Inny spór Polski i Niemiec dotyczy regulacji Odry. Niemieccy ekolodzy krytykują polskie plany zagospodarowania Odry.

Do sądu za atom?

Odra niezgody

Rozmowy będą kontynuowane